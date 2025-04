Nuova discarica, avanti piano. La mappa delle 35 aree idonee. Otto a Recanati, tre a Macerata

La Provincia di Macerata ha concluso la fase di consultazione preliminare inerente alla Valutazione ambientale strategica (Vas) del "Piano della localizzazione dell’impianto di discarica di Ambito dell’Ato3", così com’era stato chiesto dall’Ata lo scorso 20 febbraio. Ma il percorso per arrivare a scegliere il sito in cui realizzarlo non è concluso. Ricevuto il "documento di scoping" approvato dall’assemblea, con annesso lo studio effettuato dalla Politecnica delle Marche, infatti, in meno di due mesi la Provincia ha effettuato la consultazione preliminare interessando i cosiddetti Sca (Soggetti competenti in materia ambientale), in tutto 26.

Di questi hanno inviato il proprio contributo i Comuni di San Severino, Recanati, Appignano, Montelupone, Montefano, Montecosaro, Morrovalle, Valfornace, Corridonia, Sant’Angelo in Pontano, Matelica, Loro Piceno, Camerino, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, l’Unione Montana Potenza Esino Musone, l’Ast di Ancona, l’Aato 3 Marche Centro, l’Ast di Macerata, il ministero della Cultura - Soprintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata, la Provincia di Macerata. Sono arrivate anche osservazioni da parte di soggetti diversi dagli "Sca" che "andranno valutate in una fase successiva a quella presente di scoping", da parte del comitato "Corridonia green no discarica", di Aldo Maria Brachetti Peretti e del gruppo di lavoro "Monterone: natura e turismo" (per territorio di Loro Piceno). La Provincia ha anche stabilito che tutti i contributi espressi dagli "Sca" dovranno essere presi in considerazione per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, in cui si dovrà dare atto di come questi sono stati recepiti. Tutta la documentazione è stata trasmessa all’Assemblea territoriale d’ambito dell’Ato che dovrà ora esaminarla prima di arrivare a stilare la graduatoria definitiva dei siti idonei tra i quali scegliere quello in cui dovrà sorgere la nuova discarica. I tempi previsti non sono brevi, ma neanche lunghissimi: l’esame dei documenti, infatti, potrebbe essere concluso prima dell’estate. Naturalmente si tratta di condurre un attento lavoro di analisi, tenendo conto di quanto previsto dal Piano d’ambito, del documento di scoping e dello studio effettuato dal Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica della Politecnica delle Marche. Inizialmente le macroaree da studiare erano 70, salite poi a 84 sulla base di quanto deciso dall’Assemblea dell’Ata 3 il 29 agosto 2023, con l’approvazione del Piano di ambito per la gestione dei rifiuti. Questo, insieme ai tempi di consegna della documentazione da parte di alcuni Comuni e alla necessità di documentazione integrativa richiesta ad altri, ha allungato i tempi. Poi, però, l’indagine si è conclusa: tra le 84 macroaree esaminate 49 sono state giudicate non idonee e 35 potenzialmente idonee. Ora è finita la consultazione preliminare per la Vas, il momento di scegliere il nuovo sito si avvicina: ma quando arriverà davvero?

Tra le 35 aree idonee, ben otto sono nel territorio di Recanati, tre Macerata, Matelica e Morrovalle, due a Camerino, Corridonia, Montefano, Montelupone e Petriolo, una a Civitanova - Montecosaro, Corridonia - Mogliano, Loro Piceno, Morrovalle - Montecosaro, Pollenza, Sant’Angelo in Pontano, Treia. Escluse, invece, nove aree a Camerino; cinque a Recanati; tre ad Apiro, Civitanova, Corridonia, Monte San Giusto e Morrovalle; due a Matelica, Montecassiano, Montefano, Montelupone e Pollenza; una a Corridonia - Monte San Giusto, Macerata - Appignano, Macerata - Montelupone - Morrovalle, Matelica - Esanatoglia, Mogliano, Montefano - Recanati, Morrovalle - Montelupone, Potenza Picena, San Severino e Tolentino.