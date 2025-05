Nuova discarica. Confronto domani sera

Nuova discarica provinciale, inceneritore e piano regionale dei rifiuti. Saranno questi i temi che verranno sviscerati nell’incontro pubblico, organizzato dal comitato "Corridonia Green No discarica" insieme a "Nuova Salvambiente", che si terrà domani (a partire dalle 21.15) al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di via Cavour.

"Parleremo della procedura di individuazione della discarica provinciale e dell’inceneritore previsto dal nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti – spiega il presidente del comitato anti discarica Andrea Germondari che siederà al tavolo de relatori al fianco di Emanuele Acciarresi, di Nuova Salvambiente e dell’esperto ambientale Sandro Bisonni - Entrambe le questioni impatteranno sensibilmente sull’ambiente e sulle tasche dei cittadini. A tale scopo abbiamo anche invitato i sindaci dell’Ata 3, per un confronto sul tema. A conclusione degli interventi ci sarà spazio agli interventi dal pubblico".

"A Corridonia sono state individuate tre aree idonee per la realizzazione di una discarica provinciale per rifiuti urbani, e una discarica privata per rifiuti speciali – ribadisce Nuova Salvambiente –. Nel frattempo la giunta regionale ha approvato il nuovo piano dei rifiuti con un unico obiettivo: costruire un inceneritore. Tra i siti più probabile c’è proprio l’area vicino al Cosmari. Rischiamo quindi di ritrovarci una discarica e un inceneritore nel nostro territorio, a pochi passi da casa, con tutti i problemi, pericoli e impatto ambientale che ne derivano".

Diego Pierluigi