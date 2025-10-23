"Nuova discarica, ignorati tutti i rilievi dei comitati"

"Le nostre osservazioni mai considerate" attacca il comitato "Corridonia green No discarica", dopo aver preso parte all’assemblea dell’Ata 3 in cui è stata presentata la relazione conclusiva dell’analisi sul nuovo impianto di smaltimento di rifiuti, svolta dai tecnici dell’Università Politecnica delle Marche. Proprio uno di questi, la professoressa Evelina Fratalocchi, ha illustrato i criteri usati per calcolare il punteggio dei siti: ad esempio la distanza da case sparse, da corsi d’acqua e dal Cosmari.

"Il sito di Sant’Angelo in Pontano è stato escluso, perché ad agosto c’è stato l’aggiornamento del Piano assetto idrogeologico che ha aumentato a rischio elevato l’area interessata – ha spiegato il presidente del comitato antidiscarica Andrea Germondari –. Nella lista ora restano 22 siti idonei". Tra le perplessità, quelle su come andrò avanti la procedura e quali saranno i criteri di scelta.

"Il direttore dell’Ata Massimo Principi ha detto che i criteri di scelta dovranno essere decisi dai sindaci – ha sottolineato Germondari –. È pronto il rapporto ambientale che dovrà essere approvato con la relazione dell’università, e il presidente ha invitato i cittadini a partecipare alla prossima fase di osservazioni. Aggiungiamo noi, che le osservazioni inviate sono state finora largamente non considerate, come nell’ultima fase della relazione tecnica dell’Università. Ci risparmi questa ennesima presa per i fondelli. Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha aggiunto che la delibera sarà portata in assemblea a fine novembre, ma se la relazione finale è pronta da luglio, il rapporto ambientale è concluso, perché non è stato portato già in assemblea e dobbiamo aspettare un altro mese? Si vuole arrivare alle prossime elezioni comunali di Macerata senza decidere? Inoltre, ha riferito sul fatto che la notizia della relazione fosse uscita prima sui giornali invece che da comunicazioni ufficiali. Qualche sindaco gli aveva chiesto a luglio la relazione e gli è stata data. Poi è stata fatta uscire da alcuni sindaci sui giornali e per riparare a quel punto è stata inviata a tutti: ma che modo di fare è questo?"

Diego Pierluigi