Nuova discarica, Mattonata esclusa

Un risultato importante per Recanati: la macroarea 43, situata nella zona Mattonata, è stata ufficialmente esclusa dall’elenco dei siti potenzialmente idonei per la discarica provinciale. La conferma è arrivata nell’ultimo incontro dell’Ata3 tra sindaci e amministratori, segnando un passo avanti nella tutela del territorio.

Il sindaco Emanuele Pepa ha accolto con soddisfazione la notizia, pur ribadendo che l’attenzione resterà alta sugli altri sette siti recanatesi ancora in valutazione, insieme ai ventuno presenti nel resto della provincia. Le aree ancora sotto esame sono due nella frazione di campagna di Chiarino, dietro alla sede dell’Astea, una vicino al castello Malleus, tre in territorio di Bagnolo di cui una al confine con Osimo, l’altra fra porta d’Osimo e Bagnolo e la terza all’incrocio fra la provinciale di Montefano con Bagnolo, e infine a Santa Croce.

Decisivo, per l’esclusione della Mattonata, il lavoro svolto dal consigliere comunale Michele Brizi e dagli uffici tecnici del Comune. Durante un sopralluogo effettuato nell’ottobre 2024 dall’Università Politecnica delle Marche, alla presenza dell’architetto Maurizio Paduano, è emerso un dettaglio cruciale: l’area era interessata da una nuova linea di metanodotto, un elemento non considerato nelle valutazioni iniziali. Sulla base di questa scoperta, il Comune ha trasmesso immediatamente la documentazione necessaria, dimostrando che la macroarea 43 non rispettava più il requisito di un’estensione minima di dieci ettari. L’Ata3 ha quindi ufficializzato l’esclusione della Mattonata dall’elenco dei siti candidati. Brizi ha sottolineato come, fin dalla scorsa assemblea di luglio, il Comune di Recanati abbia insistito affinché venissero chiariti i criteri di selezione dei siti. L’ultimo incontro ha finalmente portato risposte su questi aspetti, rafforzando la trasparenza del processo.

Ora il procedimento entra in una nuova fase, con l’applicazione di criteri più dettagliati che terranno conto di fattori ambientali, agricoli e di pregio naturalistico. L’obiettivo è ridurre ulteriormente l’elenco delle aree idonee in provincia, individuando le 5-8 più idonee.

"Continueremo a seguire con il massimo impegno ogni sviluppo – ha concluso il sindaco Pepa – per garantire che ogni decisione venga presa nel rispetto della sostenibilità ambientale e dell’equità per le comunità locali".

