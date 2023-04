Nuova discarica solo nel 2028 Il conto della Tari lievita ancora

di Franco Veroli

Una cosa è certa: la Tari aumenterà, anche se ancora non si sa di quanto. L’incremento non sarà trascurabile, visto che l’orientamento è di "spalmare parte degli aumenti impattanti nel bilancio del biennio 20232024 sugli anni futuri". È quanto si legge nel documento votato dall’assemblea di Cosmari Srl di martedì, che definisce la programmazione per l’utilizzo dei siti discarica. Il motivo è presto detto: viste le attuali residue capacità della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli, nel 2023 bisogna portare fuori provincia, a Fermo, 20mila tonnellate di rifiuti, mentre nel 2024 le tonnellate sono 45mila: 10mila da portare a Fermo e 35mila in provincia di Pesaro. Ciò si tradurrà, come calcolato dall’Ata 3, in un costo aggiuntivo per Cosmari srl, stimato in circa 4 milioni di euro, con "un indubbio impatto sul bilancio della società e, quindi, sui piani finanziari che contribuiscono a comporre la Tari, soprattutto per gli anni 2023 e 2024", mentre negli anni a venire "la ritrovata disponibilità di una discarica comprensoriale consentirà una rapida discesa dei costi". Naturalmente se "si sviluppano e si rispettano le stringenti tempistiche del Piano di emergenza", altrimenti le cose potrebbero andare anche peggio. Il punto di partenza è la scelta di ampliare, per una capacità di altre 250mila tonnellate l’attuale discarica di Cingoli, in attesa di individuare l’area in cui realizzare un nuovo impianto. Entro un mese dalla delibera votata dall’assemblea dei soci (da qui agli inizi di maggio), dovrà essere adottato il piano di emergenza con la definizione delle condizioni per realizzare l’ampliamento "ovvero dell’auspicato accordo con il Comune di Cingoli a cui dovranno riconoscersi misure compensative", come del resto già accaduto per gli ampliamenti precedenti (3,6 milioni di euro in due anni). Entro i 15 giorni successivi, poi, dovrà essere affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, in modo che il progetto sia presentato in Provincia entro giugno. La gara per l’esecuzione lavori "sotto riserva di rilascio dell’autorizzazione" (previsto per la primavera del 2024), si dovrà fare entro il 31 dicembre prossimo, ultimazione delle opere a fine 2024. Se tutto filerà liscio, a quel punto i rifiuti non andranno più fuori provincia, ma di nuovo a Cingoli. Per la nuova discarica l’Ata 3, rispetto alle 84 aree ritenute idonee, "ha ritenuto di procedere a una valutazione tecnica degli stessi siti incaricando l’ingegner Massimo Stella dell’Ata 2 di effettuare la valutazione di compatibilità per restringere la scelta a 510 siti al massimo". È previsto che il sito venga individuato entro quest’anno. La nuova discarica, però, entrerà in funzione solo entro il 31 dicembre 2028.