Nuova discarica, un poker di no dai sindaci

È un no all’unisono quello ribadito dai primi cittadini di Corridonia, Loro Piceno, Mogliano e Petriolo nell’incontro pubblico sullo stato di avanzamento della localizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti provinciale. Intenzioni che diventeranno azioni, considerando che la rosa delle macroaree potenzialmente idonee per la discarica si è assottigliata a 29, dopo i recenti depennamenti a Macerata, Recanati, Petriolo e Montelupone. Questo è un primo risultato dei sopralluoghi dei tecnici dell’Università di Ancona incaricati dall’Ata 3.

"L’obiettivo è una rosa dai 5 ai 10 siti – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli, in quanto a Corridonia sono in gioco le zone di Pacigliano, Bore Chienti e Cigliano-Montecavallo –. Ora si apre la fase della valutazione ambientale strategica. Questo significa che i siti non saranno ridotti in maniera discrezionale, ma tramite una valutazione che tiene conto di aspetti come impatto sull’ambiente o sul patrimonio storico-culturale, qualità dell’aria o viabilità. Elementi su cui ora possiamo far valere le nostre ragioni. Si inizia con un primo documento di scoping, di verifica, cioè un piano preciso, e stiamo affidando l’incarico al professionista che ha già seguito le fasi precedenti, per incardinare in ottica Vas le nostre osservazioni in fase di sopralluogo".

In ballo poi c’è un sito a Loro Piceno. "Il 29 novembre sono terminati i sopralluoghi, ma ogni Comune ha fatto le proprie osservazioni – ha affermato il sindaco Robertino Paoloni –. La Vas è obbligatoria, ci è stata notificata pochi giorni fa e abbiamo un mese di tempo per rispondere e integrare le osservazioni. Ribadisco che siamo contro la discarica".

"Il nostro territorio è legato – ha aggiunto il sindaco Fabrizio Luchetti di Mogliano, Comune coinvolto per una porzione di area al confine con uno dei siti di Corridonia – anche se fuori dalla graduatoria, per noi non è marginale. Le nostre zone sono ancora tutelate dalla presenza di abitazioni e aziende agricole, non possiamo incrementare un lo spopolamento".

Dichiarate non idonee, per la presenza di un elettrodotto, due aree contigue nella zona contrada Acque Sulfuree. "Non concepisco parlare di discarica nel 2025 – ha dichiarato il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli –, sono soddisfatto parzialmente, visto che confiniamo con Pacigliano ed eventuali esalazioni interesserebbero Petriolo. Deve esserci unità di intenti tra società civile ed enti locali. Non vogliamo strutture che andrebbero a deturpare il territorio".

Diego Pierluigi