Nuova illuminazione in corso Cairoli: "Così si garantisce la sicurezza"

Una nuova illuminazione per corso Cairoli. "Negozianti, abitanti ed i frequentatori abituali della zona avevano lamentato la scarsa illuminazione del borgo – scrive Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega in consiglio comunale – e dunque senso di insicurezza, considerato che i faretti posti al termine dei lampioni illuminavano esclusivamente in direzione della strada, lasciando nella penombra i marciapiedi". Grazie ad un fondo di 50mila euro ottenuto dalla consigliera regionale Anna Menghi, sarà potenziata l’illuminazione pubblica, a cui si aggiungerà il completamento dell’illuminazione del marciapiede di viale Trieste nel tratto finale. In corso Cairoli verranno installati apparecchi aggiuntivi direttamente sui pali esistenti, mentre sul tratto finale di viale Trieste, da piaggia della Torre a Porta Mercato, verranno installati nuovi pali. Il via libera ai lavori è arrivato nei giorni scorsi in giunta comunale, ma – sottolinea Alessandrini – è stato reso possibile "esclusivamente grazie al contributo di Anna Menghi". L’intervento di riqualificazione illuminotecnica, all’interno del contesto dei numerosi lavori di riqualificazione della città, darà maggiore visibilità a tutti i negozi che insistono su corso Cairoli, "una delle principali vie d’accesso alla città, borgo commerciale particolarmente frequentato e principale arteria che conduce allo Sferisterio. Inoltre, una maggiore illuminazione contribuisce anche alla sicurezza ed in modo significativo al decoro e al prestigio della città, nonché a preservare l’incolumità dei pedoni che transitano", specifica Alessandrini. "La riqualificazione illuminotecnica di corso Cairoli si aggiunge agli interventi del progetto relativo al centro commerciale naturale, coordinato dall’assessore Laura Laviano, che ha ottenuto 85mila euro ed al quale hanno aderito sei esercizi, finanziato dalla Regione e che doterà il borgo anche di impianti di diffusione sonora".