Nuova illuminazione. Strade più sicure

Le transitate arterie urbane di viale Martiri della Libertà e via Circonvallazione a Matelica sono state maggiormente sicure per i pedoni attraverso l’installazione di segnali luminosi che avvertono gli automobilisti della presenza delle strisce pedonali. I lavori sono stati fatti vicino ai giardini pubblici Baden Powell e nei pressi del collegamento pedonale delle scalette di via Nuova con il campo di calcio in via Circonvallazione. "Si trattava di due interventi – ha deto il vicesindaco Denis cingolani – che vanno ad aumentare la visibilità dei passaggi pedonali".