Nuova illuminazione sul campo del palas. Risorgimento

La giunta ha approvato il progetto esecutivo del terzo stralcio per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport del quartiere Risorgimento, incentrato sull’impianto di illuminazione del campo da gioco. L’intervento, che si inserisce in un rinnovamento dell’impianto avviato con i primi due stralci già finanziati e in corso di esecuzione, prevede un’azione mirata alla sostituzione degli attuali proiettori con moderni impianti led, ad alta efficienza e basso impatto ambientale.

L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità dell’illuminazione sportiva secondo gli standard più recenti e ridurre i consumi energetici. Il progetto prevede la rimozione dei proiettori installati nel 1996, l’installazione di nuovi proiettori a led con interfaccia Dali per la regolazione automatica dell’intensità luminosa, un sistema di gestione intelligente dell’illuminazione basato su sensori e controlli wireless.

"Con questo intervento – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – continuiamo a investire nelle strutture sportive della città. Un ringraziamento speciale va alla Virtus Basket, che da anni gestisce con professionalità e passione il palas del quartiere Risorgimento". La conclusione dei lavori è prevista entro settembre. Progettazione e direzione lavori sono state affidate a Ercoli Ingegneria, che ha già curato le precedenti fasi dell’intervento.