Nuova linea produttiva e mostra su Mattei. Lollobrigida: "Siete un modello esemplare"

Una moltitudine di persone ha partecipato ieri mattina all’inaugurazione della nuova linea produttiva della Antonio Merloni Pressure Vessels di Matelica, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha presieduto al taglio del nastro, affiancato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, dal sottosegretario Lucia Albano del Ministero Economia e Finanze, oltre che dal direttore e imprenditore dello stabilimento Paolo Sparvoli e dal vicesindaco di Matelica Denis Cingolani. Alla cerimonia, che ha visto presenti 21 sindaci dell’area del cratere e numerose autorità civili e militari di tutta la regione, ha preso parte anche l’imprenditore e ingegnere Francesco Merloni, che ha tenuto a ricordare quando lo stabilimento fu realizzato su suo progetto nel 1954, "dando avvio alla fortuna del nostro gruppo, oggi diffuso con il nome Ariston in tutto il mondo, con un fatturato di oltre tre miliardi di euro".

La mattinata, densa di appuntamenti, è stata aperta con il taglio del nastro da parte del ministro Lollobrigida della mostra dedicata alla vita e all’opera di Enrico Mattei, allestita negli uffici del vecchio stabilimento, il primo fondato da Aristide Merloni per espresso desiderio del fondatore dell’Eni. Il ministro ha poi inaugurato anche la nuova linea produttiva, una delle più avanzate a livello tecnologico in Europa, con un impianto fotovoltaico di ultima generazione realizzato sul tetto del capannone più recente dello stabilimento, che consentirà di produrre 1,8 megawatt con un risparmio annuo di 770 tonnellate di emissioni di CO2.

"Il sisma del 2016 fece crollare il tetto fortunatamente senza vittime – ha dichiarato Sparvoli – e solo grazie al sacrificio degli operai e all’aiuto commissariale siamo riusciti a rinnovare tutto e ripartire, garantendo il mantenimento occupazionale per oltre 200 famiglie e superando le 50mila bombole che producevamo nel 2016, iniziando ad occuparci anche di idrogeno e gnl".

"Per questa nuova linea produttiva – ha dichiarato il ministro Lollobrigida – va il plauso all’amico imprenditore Sparvoli, che rappresenta il talento imprenditoriale marchigiano. Una regione dove esiste da sempre una cultura che tiene insieme imprenditori e operai, evitando la conflittualità esistente in tante altre realtà industriali. La vocazione di questa terra è volta all’imprenditorialità e alla produttività, se pensiamo che a poca distanza di chilometri troviamo le città di Enrico Mattei, di Aristide Merloni e di Nazareno Strampelli, l’"uomo del grano". Il modello marchigiano è quindi esemplare e Mattei oggi più che mai è attuale, lui che seppe portare l’Italia in un contesto internazionale, capovolgendo il rapporto con l’Africa, considerandola alla pari e aprendo mercati nuovi. Basta scorrere le foto degli incontri che sono nella mostra per riuscire a capire la sua preparazione e capacità di parlare con tutti, senza guardare al colore dei governi. Dentro i confini ci si può dividere, ma fuori si deve guardare solo all’interesse italiano e Mattei ha saputo incarnare pienamente questo modello vincente che oggi riproponiamo". Sempre ieri, il ministro Lollobrigida si è recato anche a Crispiero di Castelraimondo per visitare la casa dove è vissuto Nazareno Strampelli.