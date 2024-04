Nuova luce per le vie del centro con l’associazione commercianti

Sono state inaugurate le luminarie vintage per le vie del centro di Macerata, a cura dell’associazione dei commercianti del centro storico. In via Garibaldi, piazza Annessione, via Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica, via De Vico e le scalette, l’illuminazione, della ditta Porfiri luce, sarà attiva fino al 30 novembre: oltre che un abbellimento del salotto buono della città, le luci sono importanti anche sul piano della sicurezza urbana. Per realizzarle le luminarie il Comune di Macerata non han dovuto affrontare alcuna spesa. All’inaugurazione ufficiale – avvenuta nei giorni scorsi – hanno preso parte, oltre che gran parte dei commercianti dell’associazione anche il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Andrea Marchiori e Oriana Piccioni.

"È stato un bel momento, sereno e piacevole – racconta il presidente Giuseppe Romano –, preparare questi eventi tutti insieme è positivo". "Un sentito ringraziamento dell’amministrazione va ai commercianti per quest’iniziativa di pregio, che darà maggior luce e vivacità al centro storico",ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. Le luminarie sono state infatti pensate e realizzate su iniziativa, all’unanimità, dei 112 commercianti del centro storico. "Aspettiamo i mercatini francesi – ha aggiunto Romano –, abbiamo delle sorprese per quei giorni, 19, 20 e 21 aprile, che coroneranno l’evento".

l. f.