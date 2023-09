Nuova luce per vicolo Consalvi. Ma la pioggia fa slittare la festa

Tutto rinviato per l’inaugurazione del nuovo progetto di illuminazione artistica di vicolo Consalvi. La pioggia battente di ieri sera, infatti, ha costretto l’amministrazione a rinviare alle 19.30 di domani il taglio del nastro che avrebbe svelato alla città il nuovo "volto" del vicolo che collega via Gramsci a corso Matteotti pensato dall’Accademia di belle arti. Dopo piazza della Libertà e lo Sferisterio, infatti, è proseguita la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Accademia per dare nuova identità ad alcuni luoghi simbolo della città, attraverso la luce. "Il progetto di light design ideato per vicolo Consalvi – spiegano dall’Accademia – concretizza propriamente il concetto di "percorso immersivo" urbano, attraverso installazioni creative legate ai concetti della light art, nazionale e internazionale, capaci di trasformare lo spazio in un ambiente artistico e creativo. Ogni intervento d’arte è, infatti, collegato all’espressività della luce, con riferimenti a lavori di light artist, poeti, scrittori e musicisti, che si possono approfondire utilizzando dispositivi mobili per scaricare la guida interattiva al progetto".

Alla guida del progetto ci sono i docenti del corso di Light design, un gruppo composto dalle professoresse Francesca Cecarini e Mascia Ignazi e dai professori Piergiorgio Capparucci e Rossano Girotti, cui si aggiunge il contributo dell’architetta Sara Cerquetti e dello studente Antonio Lelii. Hanno collaborato al progetto anche gli studenti del corso di Pittura, guidati dalla professoressa Federica Giulianini e dal professor Emanuele Bajo per la documentazione fotografica. Per il Comune, invece, l’intervento è stato promosso e coordinato dall’ingegner Tristano Luchetti, dirigente dell’ufficio Tecnico. I costi dell’intervento sono stati coperti in parte dal Comune e in parte dalla Regione, attraverso i contributi previsti nel bando per le installazioni artistiche di light design per la valorizzazione dei borghi e centri storici, a cui l’amministrazione comunale ha partecipato piazzandosi al primo posto della graduatoria. In tutta questa progettazione, però, c’è l’ex assessore Stefania Monteverde che ricorda come la collaborazione tra Comune e Accademia per l’illuminazione artistica della città sia partita nel 2018 con la precedente giunta di centrosinistra. "Oggi la nuova amministrazione dà continuità a quel progetto e realizza con i fondi Pnrr un altro segmento originale, vicolo Consalvi – spiega la consigliera di Macerata Bene Comune –. È bene che le cose belle e di valore non siano buttate nel cambio di amministrazioni e di colori politici: le città hanno tempi lunghi. È bene che i nuovi amministratori abbiano cambiato idea: ora esaltano la bellezza del progetto, all’epoca erano molto critici per "la perdita di identità culturale". Legittimo discutere, ottimo cambiare idea".