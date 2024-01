Nuova materna pronta tra un anno: "Avremo un vero polo scolastico"

Partirà già dal prossimo mese il cantiere per la demolizione e la successiva ricostruzione di una porzione della scuola materna Coloramondo, a Porto Potenza, quella che era risultata inagibile nel 2021 a causa di alcuni danni ravvisati sui solai dell’edificio. Inoltre la conclusione dei lavori è prevista tra poco più di un anno, e cioè a febbraio 2025. L’annuncio è stato dato nell’assemblea pubblica, svolta martedì sera, all’auditorium della scuola elementare "Rita Levi Montalcini". A fare da relatori il sindaco Noemi Tartabini, l’ingegner Claudio Ruscitto e l’architetto Arianna Talevi (ovvero i due progettisti dello Studio Paci-Beta di Pesaro), oltre ad Alessandro Vicini, direttore generale della ditta Avc srl di Roma, alla quale è stato affidato l’intervento. "Va ricordato che la scuola Coloramondo è composta da due blocchi – ha esordito il sindaco Tartabini –, uno risalente agli anni ‘70 e in calcestruzzo armato, e l’altro più recente in legno. Fu la sottoscritta, il 15 gennaio 2021, a decretare la chiusura della porzione più vecchia dopo aver ricevuto la relazione del tecnico incaricato, che parlava di ‘insufficienti livelli di sicurezza nella parte statica’. Ma tra non molto sorgerà la nuova scuola materna, così come è stato da poco realizzato il plesso delle elementari. Allo stesso tempo, è in progettazione pure la demolizione e ricostruzione della scuola media. Insomma, daremo vita a un vero polo scolastico". Mentre l’ingegner Ruscitto ha poi illustrato parte del progetto. "La porzione da ricostruire vedrà al suo interno tre spazi circolari e sei aule da 70 metri quadrati – ha detto Ruscitto –, con bagni, deposito giochi, lavanderia, ripostigli e mensa, mantenendo l’entrata in viale Piemonte. E sarà un edificio Nzeb, dotato di pannelli fotovoltaici. Il progetto è di oltre 3 milioni e 600mila euro. Abbiamo avuto il finanziamento ministeriale di due milioni e 800mila euro, più un altro (per l’aspetto termico) da 620mila. Quella parte di edificio potrà contenere 180 bimbi". Dal canto suo, l’architetto Talevi ha aggiunto: "La struttura sarà in legno e a forma di parallelepipedo con logge e porticati sulle facciate, più un lungo cornicione su tutti i lati. E le aule saranno riparate da tendaggi". A concludere è stato Vicini della Avc srl: "Stiamo cantierizzando l’area e per febbraio vogliamo partire con i lavori. L’intervento durerà 365 giorni. Speriamo che il tempo ci aiuti per rispettare la data di consegna".