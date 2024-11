Nuova palazzina strategica. Via ai lavori da inizio anno

Partirà nelle prime settimane del 2025 il cantiere per la realizzazione della nuova palazzina per le funzioni strategiche che sorgerà in via Macerata a Monte San Giusto. La giunta, infatti, ha approvato ieri il progetto esecutivo per l’edificio, finanziato dall’Ufficio speciale ricostruzione per un importo di un milione 149.990 euro. "Nei prossimi giorni la delibera sarà inviata alla Suam della Regione che dovrà procedere con l’appalto dei lavori – spiega il sindaco Andrea Gentili –. Questo significa che, nelle prime settimane del 2025, si aprirà un altro cantiere per la realizzazione di una nuova palazzina che ospiterà alcune funzioni determinanti per il nostro paese, come la protezione civile, il centro operativo comunale (Coc) e il servizio anagrafe. Sono molto orgoglioso che un altro progetto importante per la comunità, che porterà anche alla riqualificazione di un’area di accesso a Monte San Giusto, stia prendendo forma".

Il nuovo fabbricato sarà costituito da due livelli fuori terra e una copertura a terrazza. Al piano terra, tra le altre cose, è previsto lo spazio per uffici, sportelli e archivi dell’anagrafe; al primo piano la sala operativa del Coc, la sala di attesa, gli uffici del settore lavori pubblici e dell’ufficiale governativo.