Nuova piscina alle Casermette: proroga dei lavori

Una proroga di due mesi per completare i lavori di realizzazione della nuova piscina alle Casermette. La richiesta è arrivata al Comune dalla ditta Torelli Dottori spa che si sta occupando degli interventi di costruzione ma che, anche a causa delle piogge di queste settimane, sono stati rallentati. Il cantiere era stato consegnato parzialmente il 9 maggio dello scorso anno e il termine previsto per i lavori era di 350 giorni, per cui l’opera si sarebbe dovuta completare entro il 24 giugno prossimo. Ma ora il termine è slittato al 23 agosto. Il progetto si compone di due corpi di fabbrica congiunti da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina (una di otto corsie e una per le attività ludico-ricreative), quello più alto il blocco servizi (ricezione e spogliatoi). Al piano primo di quest’ultimo ci sarà la palestra polivalente con i relativi spogliatoi.