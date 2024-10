Nuova realtà per il Cus Camerino. Arrivano le ragazze del calcio a 5

Il Cus Camerino si arricchisce di una nuova realtà: la squadra di calcio a cinque femminile guidata da mister Lorenzo Caramanti. Ieri il debutto in Serie C. "L’idea è stata messa in campo dalle ragazze – spuega Caramanti –. Alcune si erano già organizzate e poi hanno chiesto uno spazio per iniziare a strutturarsi; è nato così l’incontro con il Cus, che ha messo a disposizione il palazzetto e ha permesso il coinvolgimento di volontari in grado di valorizzare una potenziale squadra". Tra gli obiettivi ci sono il consolidamento dello spirito di squadra e il gettare le basi affinché l’esperienza sia duratura. "In merito ai risultati – prosegue – il confronto con le altre squadre sarà un banco di prova, ma ci auguriamo di rappresentare la novità in grado di dare filo da torcere alle realtà già consolidate". Le ragazze del Cus Camerino Francesca Racciatti, Alessia Parascandola, Hend Ahmed Fathy Abdelshafy, e Laura Angelini invitano ad avvicinarsi a questo sport, per divertirsi e mettersi alla prova.