Nuova rete, lavori per la banda ultralarga "Opera all’avanguardia"

Ha preso il via a Tolentino il piano di cablaggio in fibra "Italia 1 giga" nell’ambito del Pnrr, con connessioni di banda ultralarga per circa 2.500 nuovi civici. L’iniziativa rientra nella Strategia nazionale per la banda ultralarga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il restante 30% da investimenti del Gruppo Tim. "L’opportunità che la nostra città sta vivendo grazie a questa nuova rete – afferma il sindaco Mauro Sclavi – è irripetibile. È chiaro che il passaggio di una fibra ottica crea qualche disagio, ma si tratta di una infrastruttura che ci fa viaggiare a un giga. Questo ci porta verso il futuro di cui noi tutti abbiamo necessità. Ho comunicato questa importante novità durante l’ultima seduta del consiglio comunale anche per l’approvazione degli atti necessari. Vigileremo per il ripristino dello stato originario dei luoghi e delle strade interessate dai lavori. Un’opera che ci vede all’avanguardia nelle Marche nel settore della digitalizzazione". "Andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune – aggiunge Massimo Bontempi, responsabile Field Operations Line Marche e Umbria di Tim –. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione del territorio le nostre competenze per accelerare la transizione digitale e sostenere la crescita dell’economia locale".