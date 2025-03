Nuova rotatoria e sottopasso: i lavori da maggio

Progetto Quadrilatero, il bando di gara per i lavori di realizzazione della maxi rotatoria e del sottopasso sulla statale se lo aggiudica la Monaco S.p.A. che ha firmato il contratto con l’Anas. L’impresa romana è specializzata nelle grandi opere e l’apertura del cantiere è stata indicata entro maggio. L’iter è partito nove anni fa, a novembre 2016, con la convenzione tra Anas e Comune di Civitanova, accompagnata dal finanziamento da parte del Cipe, ai tempi 12 milioni di euro. Il progetto definitivo porta la data dell’agosto 2022 con validazione, una volta ottenuti i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti, nell’aprile 2024. Il mese successivo Anas pubblica il bando di gara, e alla scadenza dei termini nove ditte presentarono le offerte. I lavori prevedono la demolizione della rotonda attuale per fare spazio a un maxi sistema di rotatorie in uscita dalla superstrada, e la costruzione di un tunnel per bypassare il passaggio a livello sulla statale. Opere strategiche per la viabilità cittadina, sempre più congestionata sulla direttrice adriatica.