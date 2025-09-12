Nuova rotatoria, il cantiere prende il via

Muove i primi passi il cantiere della Quadrilatero. È stata transennata una vasta porzione di terreno tra l’uscita della superstrada e l’adiacente comparto commerciale Eurospin, con affissi cartelli con la scritta che è in corso la bonifica da ordigni bellici. Non perché ne siano stati trovati, ma si tratterebbe di un passaggio obbligato in avvio dei lavori, che riguardano la realizzazione della maxi rotatoria e del sottopasso ferroviario sulla statale Adriatica.

Aggiudicate a dicembre 2024 le opere, che sarebbero dovute iniziare entro il secondo trimestre del 2025, termine slittato per non impattare con la stagione estiva e quindi evitare pesanti ripercussioni al traffico sulla statale 77, che collega Civitanova all’Umbria. "Abbiamo chiesto all’Anas che non iniziasse nei mesi estivi ma a settembre, per non creare il caos del traffico. Ci sono venuti incontro e adesso stiamo aspettando che ci facciamo sapere l’inizio dei lavori, perché da parte del Comune saremo chiamati a fornire l’assistenza per la gestione della viabilità" spiega l’assessore a lavori pubblici Ermanno Carassai.

La prima fase delle attività interesserà il sistema delle rotatorie di allaccio della superstrada con la statale 16 e, a completamento di questo intervento, saranno successivamente eseguiti i lavori del sottopasso ferroviario. "Si muoveranno con diverse tempistiche – conferma l’assessore Carassai –, prima per completare la maxi rotatoria e poi il cantiere si sposterà nell’area del tunnel stradale in via Carducci, perché solo operando in due fasi sarà possibile attuare le modifiche necessarie alla viabilità".

I civitanovesi dovranno fare i conti con mesi e mesi di grossi disagi al traffico, nell’ottica però di ottenere opere strategiche per la viabilità cittadina, attese da un decennio. I lavori sono stati assegnati alla ditta Monaco Spa, impresa romana specializzata nelle grandi opere. L’iter del progetto Quadrilatero è partito nel novembre del 2016, anno in cui venne firmata la convenzione tra l’Anas e il Comune di Civitanova che aveva ottenuto un finanziamento da parte del Cipe, ai tempi 12 milioni di euro, costo raddoppiato a 24,4 milioni, il doppio rispetto alla somma preventivata nel progetto originario, secondo quanto riportato nei provvedimenti approvati dal Cipess nell’agosto del 2022. Il progetto definitivo dell’opera è datato agosto 2022, e solo nell’aprile del 2024 ha ottenuto i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti.

Lorena Cellini