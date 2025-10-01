Nuova sala per l’Osteria Agnese: "Così accontentiamo tutti"

Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Macerata
CronacaNuova sala per l’Osteria Agnese: "Così accontentiamo tutti"
1 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Agnese Polverigiani tra i suoi collaboratori

L’Osteria Agnese allarga i suoi spazi, inaugurando una nuova sala da circa 65 posti. Uno dei punti di riferimento della ristorazione maceratese, a vent’anni dall’avvio dell’attività, ha infatti aperto le porte della novità con un’inaugurazione ieri pomeriggio, in compagnia di amici e parenti. "Abbiamo deciso di allargarci perché sentivamo di stare troppo stretti, sia in cucina che in sala – spiega la titolare Agnese Polverigiani –. Per questo abbiamo ampliato gli spazi della cucina e aggiunto una nuova sala, che abbiamo acquisito dal locale qui accanto, l’ex Sapore di mare. È una bella novità che ci permette di accontentare tutti, sia dalla parte dello staff che dei clienti". Una notevole aggiunta che consentirà di godere della buona cucina maceratese a quanti più affezionati e curiosi possibili. "Abbiamo raggiunto circa 130 posti tra interno ed esterno, anche se i tavoli fuori non sono utilizzabili in inverno – prosegue Polverigiani –. L’aggiunta della sala ci ha quindi permesso di aggiungere circa 65 sedute al coperto, con nettamente più disponibilità rispetto a com’è stato fino a ora. La nuova sala sarà aperta ai clienti da sabato – conclude la titolare –: l’obiettivo sarà sempre quello di star bene tutti insieme e di continuare a condividere l’amore per la buona cucina".

Martina Di Marco

Ciboristoranti