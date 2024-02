Nuova sciovia a Sassotetto: respinto il ricorso contro lo stop del Comune

Un grande progetto di riqualificazione di Sassotetto aveva fatto finire il Comune davanti al Tar, dopo il ricorso della società che gestisce gli impianti sciistici. Ma l’Amministrazione ha chiarito il suo comportamento e i giudici le hanno dato ragione, respingendo il ricorso. A rivolgersi al tribunale amministrativo era stata la società Sassotetto, che dal 2005, dopo aver vinto la gara, gestisce la stazione sciistica e le strutture connesse. La concessione doveva durare dieci stagioni invernali, e quindi concludersi ad aprile 2016. A causa del terremoto però, su richiesta della società, c’era stata una proroga fino ad aprile 2019. Negli anni poi la Sassotetto aveva evidenziato alcune criticità per la gestione dei beni comunali, e per consentire un ammortamento delle spese era stata decisa una ulteriore proroga, altre dieci stagioni sciistiche, fino ad aprile 2029. A luglio 2021, la società aveva inviato al Comune un progetto chiamato "Landmark dei Sibillini per una montagna attrattiva in ogni stagione". Si trattava di costruire una nuova sciovia in sostituzione delle due esistenti, da demolire; di realizzare su un’area di proprietà privata un bacino idrico e un serbatoio interrato, con una stazione di pompaggio per l’impianto di innevamento artificiale; di realizzare poi gli "alpine coaster", cioè la slittovia, e un "kinder snow park" su aree della società stessa. Un intervento da 100 milioni di euro. Il Comune si era detto interessato ed era partita la procedura di autorizzazione, per ottenere i finanziamenti legati al Pnrr per i territori terremotati. Dopo un primo esame, il Comune aveva chiesto alla società di stralciare il progetto per il kinder snow park. La Sovrintendenza aveva invece cassato l’alpine coaster, perché privo di interventi compensativi. A maggio 2022, la Conferenza dei servizi aveva approvato il progetto ed era partito il successivo procedimento amministrativo. Dopo aver precisato che l’iter si sarebbe dovuto concludere entro dicembre 2022, il Comune si era bloccato, e alla fine aveva comunicato alla società che non era più possibile procedere. Così la Sassotetto ha impugnato al Tar la nota di chiusura del procedimento, lamentando i danni subiti dal comportamento, a suo dire non motivato, dell’amministrazione comunale. In tribunale, invece, il Comune ha documentato come fossero andate le cose. Nel corso dell’iter di approvazione, prima il commissario straordinario per la ricostruzione e poi l’Anac, consultata dallo stesso commissario, avevano rilevato due aspetti critici nell’operazione: i finanziamenti per le aree del cratere impongono procedure a rilevanza pubblica anche per la progettazione, oltre che per l’esecuzione dei lavori, mentre qui aveva proceduto la Sassotetto; inoltre, tutte le aree interessate dagli interventi finanziati dovevano essere pubbliche, mentre a Sassotetto alcune erano di una società, la Impianti di risalita S. Maria Maddalena, collegata alla Sassotetto ma autonoma, e comunque non erano pubblici. Tutti questi passaggi erano stati resi noti alla Sassotetto, tranne quelli di fine dicembre 2022, quando l’Amministrazione in corsa si era trovata a dover cambiare la progettazione per non perdere il finanziamento che le era stato riconosciuto. Le scelte erano state comunque dettate da struttura commissariale e Anac, la quale peraltro aveva anche sollevato alcuni rilievi sulla concessione degli impianti alla Sassotetto, procedura ancora non definita. In sostanza, comunque, il Tar ha respinto le istanze della società e dato ragione al Comune, in merito all’iter per l’intervento nella zona delle piste da sci.