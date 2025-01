"Nuova scuola a Colbuccaro, il Comune convochi un’assemblea"

Un’assemblea pubblica per far luce sul progetto della nuova scuola di Colbuccaro. È quanto richiedono i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" dell’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. "Dopo le numerose segnalazioni ricevute – ha tuonato la minoranza – sul nuovo plesso scolastico di Colbuccaro, torniamo a far sentire la nostra voce. Chiediamo all’amministrazione comunale di convocare un’assemblea pubblica con la cittadinanza della frazione per informare in modo chiaro e trasparente ed aprire un confronto diretto sulle criticità e le prospettive future. I cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano la loro comunità". Nei giorni scorsi, infatti, i gruppi consiliari avevano reso noto il progetto definitivo dell’edificio scolastico che sorgerà in via Veneto, redatto dall’amministrazione Giampaoli e lo aveva confrontato con il progetto di fattibilità stilato invece nel 2021 dall’allora amministrazione comunale guidata da Paolo Cartechini.

Sotto la lente di ingrandimento sono finite le metrature dei vari spazi della struttura.

"Si tratta di 990 metri quadrati contro gli oltre 1.430 progettati nel 2021 – avevano fatto notare insieme al costo stimato iniziale di circa 1.200.000 euro poi portato a 1.700.000 – la palestra passa da 320 metri quadrati a soli 68, la mensa si riduce da 110 metri quadrati a poco più di 60 e i bagni praticamente ciechi. Le aule scendono da circa 50 metri quadrati a 40 e attualmente la scuola provvisoria ha aule di oltre 45 metri quadrati. Rivedete questo progetto e fatelo in fretta".

Diego Pierluigi