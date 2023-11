Nuova scuola a Sforzacosta. Il regalo di Bocelli è realtà, alla festa spunta Alberto Tomba

"Siamo rimasti a bocca aperta". L’emozione è grande e il sindaco Sandro Parcaroli fa fatica a trovare le parole giuste per esprimere la gioia di vedere realizzata la nuova scuola di Sforzacosta, progetto ideato e promosso dalla Andrea Bocelli Foundation (Abf) in collaborazione con il Comune: ospiterà nido e materna. Questo, il Polo per l’infanzia 0-6, consegnato in 150 giorni, è il primo lotto dell’Abf hub educativo 0-11, nell’ambito dell’intervento di ricostruzione e riqualificazione urbana. Obiettivo: realizzare un centro di incontro creativo e culturale per la comunità. Bocelli non poteva esserci, a sorpresa arriva però il campione degli sci Alberto Tomba. Al suo fianco, la moglie del tenore, Veronica Berti Bocelli con la figlia Virginia, oltre a varie personalità, come Andrea Paris (produttore cinematografico), l’attore Carmine Recano (è il comandante nella serie ‘Mare fuori’) e Chiara Galiazzo (cantante, vincitrice dell’edizione 2012 di X Factor), poi gli assessori regionali Chiara Biondi e Filippo Saltamartini.

"Andrea non sta bene, era impossibilitato a venire, così ha chiesto a me – le parole di Tomba –, mi è stato chiesto all’ultimo momento ma io sono veloce – scherza –, questo è il minimo che possa fare per Andrea, siamo amici da tanti anni. Spero che la mia presenza qui porti fortuna ai bambini della scuola e a questo territorio. Mi sono anche commosso. Ho dei bei ricordi di questa zona, con la Mille Miglia passai a Tolentino, Visso, Muccia, sono posti che ho nel cuore". Su Bocelli: "Ricordo quando lo portavo a sciare con me. Ogni tanto ci incontriamo anche a Forte dei Marmi. Sono contento di essere qua, complimenti per tutto quello che state facendo, sono sicuro che è una cosa che rimarrà per sempre". Tomba è intervenuto poi anche al teatro Don Bosco, dove si è svolta la discussione sui lavori: "Vedrete che tra poco sui Sibillini arriva la neve" e aggiunge di aver frequentato anche Sarnano e Bolognola. "Che oggi sia di buon auspicio per altre scuole, ospedali, strutture che qui mancano", dice Tomba. "Non una semplice inaugurazione, ma un tassello di un mosaico meraviglioso – le parole del commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –, qui si formeranno le cittadine e i cittadini del domani. Questa Fondazione è una matrioska del bene e il bene è contagioso, ecco il messaggio che oggi da Sforzacosta lanciamo al mondo". "Senza la comunità vicina tutto questo non sarebbe stato possibile – così Veronica –, quando c’è la volontà di fare bene, il bene arriva. Avanti con la prossima avventura". "Per la prima volta, Abf unisce la ricostruzione con la prospettiva di rigenerazione e riqualificazione urbana – spiega Laura Biancalani, direttore generale Abf –, si può ripartire dopo un evento come quello del sisma e pensare al futuro, al miglioramento della didattica, alla costruzione dei cittadini di domani. Sforzacosta è un nuovo fiore nel nostro giardino, attraverso le nostre scuole cerchiamo di far fiorire il talento dei bambini. Noi usiamo l’arte, la musica e il digitale come leve per lavorare sul talento, la creatività, la comunicazione, un tour delle esperienze, siamo convinti che questo sia il futuro del nostro Paese e delle aree a rischio spopolamento". "Le nuove generazioni sono chiamate a costruire il bene", le parole del vescovo Nazzareno Marconi, che ha ringraziato la Fondazione Bocelli anche "a nome di tutte le famiglie i cui figli cresceranno qui".

Il Polo per l’Infanzia (direttore dei lavori l’ingegner Paolo Bianchi) si estende per una superficie di 600 metri quadrati e da gennaio accoglierà circa 70 bimbi grazie a due sezioni dell’infanzia e una del nido. Tecnici e pedagogisti del team multidisciplinare Abf hanno progettato aule specializzate e ambienti laboratoriali come quello per l’accoglienza che funge da spazio comunicativo tra famiglie, insegnanti ed educatrici, bimbi, e da laboratorio musicale, grazie al pianoforte e un’ampia libreria. Un ampio spazio polifunzionale, caratterizzato dall’atelier degli odori e del gusto e dalla biblioteca. Tutti questi ambienti affacciano nell’agorà, spazio dedicato al racconto. Una scuola a misura di bambino ma anche rispettosa dell’ambiente. A partire dall’aspetto educativo, con il laboratorio di arte, scienze e sostenibilità in cui i piccoli potranno creare e sperimentare anche attraverso la manipolazione di materiali di recupero, di scarto industriale e naturali. La struttura è stata realizzata prevalentemente con materiali interamente riciclabili e dotata di impianti che hanno un impatto energetico prossimo allo zero. Un investimento che si aggira intorno ai due milioni per il quale sono state impiegate 30 aziende, di cui oltre il 90% maestranze locali. La progettazione degli spazi è stata oggetto di un concorso di idee a chiamata indetto da Abf e aperto agli studi di architettura con talenti under 35. Il vincitore, lo studio BdrBureau di Torino, ha lavorato in sinergia con il team Abf. Questo per Abf è il quinto intervento nelle Marche colpite dal sisma 2016 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra pubblico e privato.