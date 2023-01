"Nuova scuola alla Pace" Progetto da due milioni

Un progetto da due milioni di euro per la costruzione della nuova scuola primaria di via Ercole Rosa alla Pace. La struttura sarà realizzata nel piazzale dietro all’attuale scuola, che non sarà demolita ma verrà poi utilizzata, secondo i piani dell’amministrazione, per le necessità del quartiere. La giunta ha firmato l’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica per complessivi 2.086.364, di cui 1.666.218 per lavori e il resto per indagini geologiche, progettazione e direzione lavori strutturali, progettazione e direzione dei lavori sugli impianti, spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza e Iva che l’amministrazione ha dovuto appaltare a soggetti esterni. Tutti i costi, comunque, sono coperti da un’ordinanza del commissario Legnini che aveva assegnato i primi 1.425.000 euro per la costruzione della nuova scuola, nell’ambito di un finanziamento complessivo di 27 milioni al Comune di Macerata per la costruzione di diversi plessi in città. A questo, poi, si è aggiunto un ulteriore contributo integrativo assegnato all’esito della procedura da attivare per l’accesso al "Fondo di accantonamento per gli interventi inseriti in ordinanze speciali". L’istituto sarà realizzato su un unico piano e il responsabile del procedimento sarà l’ingegner Andrea Fornarelli dell’ufficio tecnico comunale, mentre i servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, con riserva di affidamento del servizio di direzione lavori delle stesse e dei relativi lavori di costruzione sono stati affidati all’ingegner Marco Ruani di Morrovalle. Per quanto riguarda, invece, la parte di progettazione degli impianti è stato nominato l’ingegner Franco Marini di Macerata e della relazione geologica si è occupato Stefano Palpacelli di Treia. Prossimo passo sarà l’approvazione del progetto esecutivo che permetterà successivamente l’avvio del bando per i lavori. Il progetto è inserito nel piano di edilizia scolastica 2021-2026 che prevede anche l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare "IV Novembre" in via Spalato, la costruzione della nuova scuola materna "Lino Liviabella" a Sforzacosta, la realizzazione del nuovo plesso per la "Mameli" in via Ancona, l’adeguamento sismico per la scuola "Fratelli Cervi" nel quartiere Colleverde, il miglioramento sismico per il Convitto e per la scuola primaria "De Amicis". A questi interventi si aggiungono quelli di nuova costruzione di due poli (nido e scuola infanzia) nei quartieri di Corneto e Le Vergini.