Nuova scuola alle Vergini: "Due motivi contrari"

Strade inadatte e area archeologica: il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle accoglie "con immenso piacere" le parole dell’assessore Iommi, che ha chiesto maggiore cautela con la scuola in costruzione alle Vergini. "Non siamo certo contrari a una nuova scuola in quella zona, promessa per decenni da storici rappresentanti locali del centrosinistra - premettono i consiglieri M5s -. Già in fase di approvazione, però, manifestammo in Consiglio comunale le gravi criticità di quel progetto oggi ancor più aggravate dalla presenza di reperti archeologici. Nelle settimane in cui si discusse della scuola, evidenziammo alcune problematiche che con la realizzazione di questa struttura graveranno pesantemente sulla qualità della vita nel rione. Tra gli atti del progetto volti a dimostrare l’indimostrabile (per esempio che si possa costruire su un crinale) trova spazio come soluzione più percorribile per fare fronte al traffico indotto dalla scuola, quella di istituire un senso unico che parta dalla rotatoria del Polo Bertelli e si concluda a fianco della chiesa delle Vergini. Così che il genitore che porta o riprende il figlio dalla scuola dovrebbe percorrere un tragitto a senso unico attraversando rotatoria, via Falcone, via Chinnici uscendo per la stradina della contrada Vergini che porta alla chiesa. È questo infatti lo scenario realizzabile con più facilità tra i tre proposti sull’atto. Quel quartiere, lo sa bene certamente chi propose la lottizzazione e altrettanto bene chi quella proposta approvò, non fu concepito per ospitare una scuola. Oggi quindi le conseguenze saranno pagate dai residenti che, dagli atti scritti dagli uffici comunali, sarebbero soggetti a un passaggio orario tra 250 e 500 veicoli". Collocazione inadatta dunque, per pentastellati, per motivi di viabilità e per la presenza della zona archeologica.