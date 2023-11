Nuova scuola alle Vergini: "Striscioni di protesta rimossi dal Comune: quell’area va protetta"

Nuova scuola nel quartiere delle Vergini, striscioni di protesta appesi dai cittadini a tutela del verde "sono stati immediatamente rimossi dagli incaricati comunali e del tutto ignorati", lo sfogo di Leonardo Graziani, che si fa carico della segnalazione. Nel quartiere c’è un’area verde, "molto panoramica e di interesse archeologico da circa 30 anni che il Comune sta per distruggere, cementificare per la realizzazione di un polo scolastico 0-11 anni con i fondi del Pnrr, con grave danno per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per la qualità della vita degli abitanti. Tutto ciò nonostante vi siano soluzioni alternative a nord della stessa zona dove già esistono dei plessi scolastici, in prossimità della bramantesca basilica delle Vergini".

A settembre, il cantiere della scuola aveva subìto uno stop: da sotto terra erano spuntati i resti di quella che sembrerebbe una via di epoca romana. L’opera, secondo chi vive nella zona e si sta interessando alla questione, andrebbe anche a rovinare il tracciato romano da poco emerso. "I disboscamenti ed ecomostri che si intendono erigere su uno dei crinali panoramici di rara bellezza – prosegue Graziani –, che si affaccia sulla valle dell’antico agro della città romana di Pausula (oggi Abbazia di San Claudio-Piediripa), sono la rappresentazione plastica di un palese "Dnsh" (non arrecare danno significativo all’ambiente), cioè il principio base del Pnrr, che rappresenta il principale canale di finanziamento dell’opera scolastica. Il progetto del complesso scolastico oltre a tagliare nettamente il tracciato stradale romano recentemente rinvenuto – fa notare ancora - frantuma l’unitarietà sia dell’area archeologica (costituita anche dalle tracce fondali di superficie dell’ipotizzato tempio di Giunone Argolide, che quella visiva e ambientale inserendo un evidente sfregio nello stesso ‘teatro paesaggistico’". Quindi, "poiché si presuppone che la rinvenuta strada romana prosegua per tutta la lunghezza dell’intero crinale passando l’area del progetto scolastico, non è chiaro il motivo per cui gli scavi preventivi siano stati limitati solo alla porzione a monte, mentre quella a valle, nonostante il rinvenimento della strada romana, sia già stata recintata, solo pochi giorni fa sono stati posizionati sia il cartello cantieristico che i mezzi pronti per la costruzione". Graziani tiene a sottolineare che peraltro lo scavo in direzione valle si interrompe proprio a meno di 40 metri circa dalla porzione che non è stata oggetto di scavi preventivi e dove sono già iniziati i lavori di livellamento del terreno. "L’unica speranza è che la Soprintendenza decida non solo di risparmiare quest’oasi verde e piena di storia bloccando le deturpanti costruzioni, ma anche di valorizzarla elevandola a parco archeologico con piccoli interventi architettonici ed illuminotecnici, storytelling e quant’altro – l’auspicio – affinché diventi un luogo di benessere per chi vi passeggia e un motivo di lustro per la città dal punto di vista turistico".

Chiara Gabrielli