Nuova scuola: "Coloramondo", c’è l’incontro pubblico

Ci sarà il 16 gennaio, alle 19, nell’auditorium della scuola elementare "Rita Levi Montalcini" di Porto Potenza, un’assemblea pubblica dedicata alla nuova scuola dell’infanzia "Coloramondo", che sarà costruita nella frazione rivierasca. Saranno presenti, oltre agli amministratori comunali, anche i progettisti incaricati. Per il momento, l’Amministrazione comunale ha reso noto che si tratta di un’opera che vede più di tre milioni e mezzo di finanziamenti statali. Ed è un intervento molto atteso, perché una porzione del plesso era stata chiusa nel gennaio 2021, per via dell’inagibilità scattata a causa di alcuni danni ai solai. Perciò, la nuova struttura sarà composta da tre piazze circolari sulle quali si collocheranno sei aule. La seconda e la terza aula saranno divise da una parete mobile, in modo da poter diventare un unico grande spazio per le attività ludiche. Mentre la quarta aula, avrà un’altra parete mobile per ricavare uno spazio da circa 20 metri quadrati, dove fare assistenza e sostegno. Sono previsti poi bagni, deposito e mensa.