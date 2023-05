Nuova scuola Gigli, cinque aziende in gara

di Antonio Tubaldi

Passi avanti importanti in tema di appalti pubblici che riguardano due situazioni particolarmente sentite dalla cittadinanza, e cioè la ricostruzione dell’ex scuola Gigli di via Cesare Battisti e la gestione della Rsa di via XX Settembre. Per la prima ieri mattina finalmente la commissione, dopo parecchi rinvii, ha potuto procedere all’apertura delle buste presentate dalle ditte concorrenti a iniziare dalla valutazione della proposta tecnica migliorativa del progetto. È arrivato in tempo, infatti, il via libera dell’Autorità nazionale anti corruzione (Anac), che ha il compito di seguire le diverse fasi della gara sino all’assegnazione dei lavori per i quali sono a disposizione ben 7 milioni e 600mila euro. A partecipare alla gara sono state 5 imprese: Coccia Vincenzo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Aico Consorzio Stabile di Roma, la Rti Costituenda composta da H Edilizia Generale e Todima srl, entrambe da L’Aquila, la ANT2 di Corridonia insieme a Artigiana Elettrika di Macerata e, infine, la Costruzioni Ingg Penzi spa di Maddaloni (Caserta). Come si ricorderà la scuola fu chiusa nel 2009 in seguito al terremoto a L’Aquila e l’immobile, risalente agli anni ’50, fu abbattuto nei primi mesi del 2019. La prossima settimana si procederà all’apertura delle buste relative alla parte economica, cioè al ribasso praticato per l’aggiudicazione dell’appalto.

Per la gestione della Rsa invece, i lavori della commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute all’Ast di Macerata ha terminato il suo lavoro. Mercoledì scorso, quindi, il commissario straordinario, Armando Maria Gozzini, ha pubblicato la determina con cui aggiudica a far data presumibilmente dal primo luglio l’appalto alla "Assistenza 2000" Società Cooperativa Sociale A R.L. con sede ad Ascoli Piceno, per un importo di 10.750.045,64 euro Iva esclusa, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Come si ricorderà a gestire l’importante servizio è la Fondazione Ircer da ottobre scorso, da quando l’Asur chiuse il rapporto con la cooperativa "Residenze Il Corso" che aveva in gestione la struttura sanitaria. A fine novembre era stato pubblicato il bando di gara per un importo di 3.107.749 euro Iva esclusa quantificato su 20 posti letto, elevabili sino a 40, per una durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori due. Sono state solo 3 le offerte pervenute negli uffici amministrativi dell’Asur: "Assistenza 2000" di Ascoli Piceno (a cui è stato affidato il servizio), il Consorzio di Cooperative "Kursana" facente parte del gruppo tedesco Dussman, e la cooperativa sociale onlus "Insieme" di Atena Lucana (Salerno).