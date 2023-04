Nuova scuola Gigli, countdown per le offerte

di Antonio Tubaldi

È fissato alle 23 del 16 aprile il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la realizzazione della nuova scuola "B. Gigli" ma il sindaco Antonio Bravi, incrocia le dita perché, dice, "conosciamo bene la realtà del momento con imprese già sovraccariche di lavori e nei prossimi mesi stanno arrivando tutti i progetti legati al Pnrr e ci sarà una valanga di bandi a livello nazionale per cui speriamo di avere sufficienti aziende del settore interessate al nostro progetto che è di tipo integrato, cioè l’offerta dovrà prevedere anche la progettazione esecutiva". Il costo ammonta complessivamente a 7.500.000 circa. Il primo cittadino ha bene in mente i tempi strettissimi imposti dai vari finanziamenti ottenuti: la fine di maggio per l’affidamento dei lavori della nuova scuola d’infanzia, metà giugno quelli legati al Pnrr e il 31 luglio per i 7 progetti della rigenerazione urbana: "Bisogna, quindi, che tutto vada per il verso giusto, che ci siano offerte e nessun ricorso. Teniamo conto che tutto questo lo stiamo portando avanti con lo stesso personale del passato, senza nessuna nuova unità. Il mese scorso ho partecipato ad una riunione organizzata dal Prefetto di Macerata dove si è evidenziato proprio questo problema che hanno tutti: stesse forze del passato, tempi stretti da rispettare e tanti progetti da attuare. Forse è anche un problema proprio del nostro Paese che è appesantito con la burocrazia che si è costruita negli anni e non ci aiuta affatto, è un freno per le attività che gravano in gran parte proprio sui Comuni che sono l’ultimo anello della catena. Il rischio è che il Paese nel suo complesso non riesca a sfruttare tutte le risorse che ha ottenuto. Ciò sarebbe davvero un peccato perché questa è un’occasione unica e dobbiamo fare tutti il massimo per sfruttare le risorse a disposizione". Nonostante questo grande impegno, però, rimangono sempre nel dimenticatoio quei piccoli interventi di manutenzione e sistemazione di altre proprietà comunali come, per esempio, i locali di Villa Colloredo Mels un tempo sede dell’Associazione degli Alpini e del Ciclo Club. "Servono circa 30mila euro per rimettere a posto quei locali e non è così facile recuperare questa cifra. Riusciamo a progettare tanti interventi perché si riesce ad intercettare risorse pubbliche ma altrettanti, soprattutto le manutenzioni, che non hanno quasi mai finanziamenti pubblici e sono sempre somme ingenti, rimangono a carico del bilancio comunale e qui, purtroppo, la coperta è corta. La buona volontà c’è, ma quasi sempre i numeri sono pongono dei limiti".