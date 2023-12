Nuova scuola Gigli: finalmente è arrivato il parere

È arrivato l’altro ieri il tanto atteso parere della Sovrintendenza per dare il via finalmente al cantiere della nuova scuola Gigli che sorgerà sulle ceneri di quella demolita circa cinque anni fa. Tira un sospiro di sollievo il sindaco Bravi perché finalmente, se non ha potuto mantenere la promessa per Natale, lo potrà fare sicuramente con l’inizio del nuovo anno. "Trattandosi di un appalto integrato - spiega il primo cittadino - la legge prevede che ogni passaggio burocratico sia sottoposto a parere: prima quando era solo il progetto preliminare, poi con quello definitivo e ora, anche se non è cambiata una virgola, era necessario che la Sovrintendenza vidimasse anche il progetto esecutivo". Una storia, questa della scuola Gigli, un vecchio immobile degli anni ’60, che ha dell’incredibile. Lo stabile è stato demolito nella primavera del 2019, in piena campagna elettorale, perché, si disse allora, lesionato dal terremoto, anche se la sua chiusura risale al 2009 dopo il terremoto de L’aquila su ordinanza dell’allora dirigente dell’Ufficio tecnico. Da quel dì si sono susseguiti progetti e appalti andati a vuoto con l’inevitabile lievitazione dei costi tanto che si è passati dagli iniziali 3 milioni e mezzo circa agli attuali 7 milioni e mezzo. I soldi per la sua ricostruzione arrivano per circa 6 milioni dalla Regione Marche dai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2016 e il resto dal Conto Termico del GSE (Gestore dei servizi energetici). Ora, di nuovo nel pieno della campagna elettorale, partirà il cantiere per la sua ricostruzione affidato all’impresa Coccia Vincenzo s.r.l. con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE) per la cifra totale netta di 4.927.200,99 euro oltre IVA e cassa previdenziale.

