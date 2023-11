Nuova scuola Gigli, presto arriverà il cantiere

Sarà un bel regalo di Natale per molti recanatesi l’avvio del cantiere per la costruzione della nuova scuola Beniamino Gigli che, come l’araba fenice, risorgerà sullo stesso luogo dove si trovava il vecchio immobile degli anni ’50 demolito, perché lesionato dal terremoto, nella primavera del 2019. Da allora sono passati 4 anni e fra gare andate deserte, estenuanti percorsi burocratico amministrativi, Covid e lievitazione dei costi, si è passati dagli iniziali 3 milioni e mezzo circa agli attuali 7 milioni e mezzo. I soldi per la sua ricostruzione arrivano per circa 6 milioni dalla Regione dai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2016 e il resto dal Conto termico del Gse (Gestore dei servizi energetici). Non tutti i recanatesi, a dire il vero, apprezzeranno la nuova opera perché sorge in quel fazzoletto di terra stretto fra il mega parcheggio, alcune abitazioni e via Cesare Battisti, senza uno spazio verde all’aperto per i piccoli alunni. I professionisti, che hanno firmato la progettazione, tra cui l’architetto Michele Schiavoni, incaricato dalla ditta Coccia Vincenzo Srl, vincitrice dell’appalto per la ricostruzione dell’immobile per la cifra di 4.927.200,99 euro, hanno più volte sottolineato, invece, i tanti lati positivi del nuovo immobile che dal punto di vista architettonico s’inserisce in modo armonico nel contesto del centro storico e, anzi, il previsto tetto-piazza di circa 1.000 metri quadrati con vista sul mare sarà una particolare attrattiva. Da dimenticare – promettono – le lunghe file di auto e una viabilità difficile e convulsa del passato, almeno in certe ore del giorno: nel nuovo progetto sono previsti più ingressi, vedi da via Battisti, ma soprattutto da via del Donatore. Gli interni presentano aule e locali accessori molto spaziosi con sistemi innovativi di illuminazione, di ricambio dell’aria, di riscaldamento e raffrescamento a basso consumo energetico. Infine dal punto di vista strutturale l’edificio sarà classificato al massimo livello antisismico grazie all’utilizzo di isolatori sismici, tecnica costruttiva innovativa utilizzata per edifici strategici della Protezione civile. Infine alcuni spazi interni potranno anche essere accessibili dall’esterno per attività culturali creando un cordone ombelicale con la città. Alla fine sarà una scuola innovativa di circa 2.260 metri quadrati, costruita su un’area catastale di circa 3.430 di proprietà comunale, dimensionata per due sezioni con 10 aule per l’attività didattica, mensa e locali connessi, suddivisa su due piani e una palestra. Il contratto di appalto è stato sottoscritto il 7 novembre e da quel giorno è partito il countdown dei 45 giorni per l’avvio del cantiere. Non resta che aspettare.