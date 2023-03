Nuova scuola ’Gigli’: soluzione all’avanguardia

Pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola ’Gigli’, il cui costo ammonta a 7.651.309 euro, di cui 5.936.061 arriveranno dalla Regione attraverso i fondi per la ricostruzione del terremoto e 1.259.861 dal Conto Termico del Gse (Gestore dei servizi energetici). Approvato dalla Giunta, inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova scuola, un’opera che permetterà di porre fine ai contratti di locazione, attivi da anni, per l’ospitalità della scuole d’infanzia Mariele Ventre (impresa edile Lorenzini) e di Via Kennedy (immobile di proprietà della Curia). Il costo dell’intervento e complessivamente di 2.588.074 euro di cui 2.206.070 finanziato con i fondi del Pnrr, mentre la somma rimanente di 382.004 euro sarà sostenuta dal Comune con la contrazione di apposito mutuo. "La nuova scuola dell’infanzia accorperà le due scuole Mariele Ventre e di via Kennedy, attualmente locate in sedi non di proprietà del Comune e, quindi, con i relativi costi di affitto a carico della pubblica amministrazione - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Oltre al grande risparmio avremo un edificio scolastico di ultima generazione che siamo riusciti a farci finanziare dal Pnrr e che, suddiviso in quattro sezioni con relativi servizi e locali destinati al personale, potrà ospitare ben 120 bambini della nostra città". Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a un piano fuori terra, con un’altezza di 4,65 m - ad eccezione del volume dell’aula polivalente che sarà alta 6,75 - e s’inserisce in un’area di immediata disponibilità del Comune. Una collocazione vicina peraltro a degli impianti sportivi di proprietà comunale, che si possono rendere disponibili per attività scolastiche ed extra-scolastiche. Nelle vicinanze, inoltre, si trovano dislocate scuole di altro grado, un’interessante prossimità per la logistica delle famiglie. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiordomo, che sottolinea come "Il Comune ha colto ogni percorso possibile per trovare finanziamenti e dobbiamo ringraziare i tecnici e gli uffici per l’attività svolta. È il primo progetto Pnrr che approviamo, a breve arriveranno tutti gli altri". L’intervento, a firma del responsabile dell’Area tecnica del Comune, l’architetto Maurizio Paduano, vedrà l’aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 31 maggio e l’avvio degli stessi entro il 30 giugno 2023.

Antonio Tubaldi