C’è già una prima bozza di progetto per la nuova scuola materna che sorgerà di fronte all’ex Zanella, tant’è che i lavori di costruzione dovranno essere affidati entro la fine di maggio. Questo è emerso nell’incontro tra il Comune di Porto Recanati (c’erano il sindaco Andrea Michelini, l’assessore Lorenzo Riccetti, il dirigente ai Lavori pubblici Roberto Defelici e quello all’Urbanistica Patrizia Iualè) e l’Agenzia del Demanio. "Il confronto è servito per stilare un cronoprogramma dell’opera e conoscere i termini previsti, in modo da non perdere il finanziamento da 720mila euro, che è stato concesso con il Pnrr – commenta Riccetti –. Da quanto ci è stato riferito, dovremo affidare l’appalto dei lavori a una ditta entro il 31 maggio. Adesso, stiamo pure calcolando la somma che il Comune dovrà mettere per il completamento dell’edificio. Intanto, però, i tecnici dell’Agenzia del Demanio ci stanno aiutando gratuitamente nella progettazione, che è in fase embrionale, e sono tutti dei grandi esperti in materia. Quindi, non dovremo neanche pagare somme aggiuntive per far stilare il progetto a dei professionisti esterni. Questo significa che, tutti i 720mila euro, andranno per la parte relativa alla costruzione della scuola materna". L’assessore Riccetti sottolinea, inoltre, "che l’edificio sarà di altissimo livello, del tipo Nzeb, cioè a consumo energetico quasi zero, e vogliamo che sia il migliore possibile. Sarà una struttura di almeno 300 metri quadri e potrà contenere circa 20 bambini".

Giorgio Giannaccini