Nuova scuola materna in città, arrivano 2 milioni di euro dal Pnrr

In attesa di vedere avviato il cantiere per la ricostruzione dell’ex scuola "Gigli", l’amministrazione si concentra sul progetto per la realizzazione di una nuova scuola materna che sorgerà un’area di proprietà comunale sottostante via Fratelli Farina, tra il villaggio delle Ginestre e il Palasport, nella zona dove sorge anche lo stadio Tubaldi. La realizzazione si è resa possibile grazie al fatto che dai fondi del Pnrr al Comune è arrivato un finanziamento di 2 milioni di euro che richiede alle casse comunale una partecipazione quantificata in circa 385.000 euro. È da tempo che l’amministrazione segue il sogno di una nuova scuola materna, che farà parte dell’istituto "Gigli", che possa assorbire le scuole di Villa Teresa e di via Vinciguerra (Palazzi Lorenzini), strutture non di proprietà comunale per i quali attualmente l’amministrazione paga l’affitto. Si ricorderà come nel 2010 si era stretto un accordo con l’impresa edile Lorenzini Sas in cui, tra l’altro, a fronte della concessione di cubatura, l’amministrazione avrebbe avuto in cambio la costruzione di una nuova sezione di scuola materna situata in prossimità dall’attuale Mariele Ventre. Nel 2017, però, il Comune dovette fare marcia indietro per l’impossibilità da parte dell’impresa di attuare integralmente l’accordo e così si mise in un cassetto il progetto della nuova scuola materna e si è continuato a pagare gli affitti sia per la sede di Villa Teresa (di proprietà della Curia) sia per quella di via Vinciguerra, di proprietà dell’impresa Lorenzini.