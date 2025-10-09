"Nuova scuola media, fare il punto. Convocare le commissioni"

"L’amministrazione Tartabini convochi le due commissioni consiliari permanenti per esaminare le revisioni che riguardano il progetto della nuova scuola media di Porto Potenza, visto che è passato troppo tempo dall’ultima seduta, svolta a fine marzo". E’ quanto chiede il gruppo di minoranza Idea Futura, guidato dalla consigliera comunale Alessandra Perticarà (foto), che ha protocollato una lettera all’indirizzo della giunta del sindaco Noemi Tartabini. "Chiediamo – ha scritto – di procedere alla convocazione della seconda e della terza commissione, in seduta congiunta, per eseguire l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova scuola media di Porto Potenza e per valutare le richieste di revisione progettuale prodotte dall’istituto comprensivo Sanzio e dal nostro gruppo consiliare. Inoltre vorremmo coinvolgere in tale seduta congiunta l’ufficio tecnico comunale, i progettisti e il personale della scuola e del Consiglio d’istituto".

Il gruppo d’opposizione sottolinea che la questione va avanti da tempo e per questo c’erano stati altri incontri tra le due commissioni consiliari. "Le precedenti sedute della seconda e della terza commissione consiliare permanente – precisa ancora Idea Futura – si sono tenute in forma congiunta il 29 ottobre 2024, il 28 novembre 2024 e infine il 31 marzo 2025. E come oggetto avevano appunto l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova scuola media di Porto Potenza".