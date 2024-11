Nuova scuola media, la presentazione del progetto aperta al pubblico

Si riuniranno oggi la seconda e la terza commissione consiliare per illustrare il progetto della nuova scuola media, a Porto Potenza. Ma soprattutto la seduta sarà aperta al pubblico che potrà prendere parte all’appuntamento, in programma alle 18.30 nell’auditorium della scuola elementare di viale Piemonte. "Non è stato facile, ma alla fine le tante e legittime richieste dei cittadini sono state soddisfatte – scrive in una nota il gruppo di minoranza “Idea Futura“ –. Il nostro gruppo consiliare è infatti riuscito a ottenere una seduta della commissione aperta al pubblico anche a Porto Potenza, per discutere del progetto della nuova scuola media". E per l’occasione sarà analizzato nel dettaglio il progetto di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico. "Alla presenza del progettista, delle istituzioni scolastiche e dei rappresentanti delle società sportive – riprende Idea Futura – saranno analizzati pregi e difetti, luci e ombre di un progetto che da troppi anni attende di essere portato a compimento. Si tratta di un’occasione unica per i cittadini, a partire dalle famiglie, di conoscere meglio un’opera che dovrà essere vissuta come patrimonio di tutti".

Mentre la giunta potentina precisa che "i presidenti delle commissioni consiliari, Mirco Braconi e Raffaella Spettoli hanno invitato la dirigente scolastica, il consiglio d’istituto e le associazioni sportive con l’obiettivo di raccogliere ulteriori contributi e punti di vista utili per la definizione del progetto".