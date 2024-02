Nuova scuola primaria . Progetto pronto entro due mesi

Entro 60 giorni il progetto della nuova scuola primaria "Falcone e Borsellino" di Monte San Giusto sarà realtà. È stato firmato ieri mattina, infatti, il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola, affidato all’associazione temporanea di imprese guidata dalla Consultec Soc. Coop di Ancona.

"Si tratta di un passaggio determinante – spiega il sindaco, Andrea Gentili – a cui, nei prossimi giorni, seguirà anche quello per la firma del contratto di progettazione della scuola secondaria che andrà a completare il nuovo polo scolastico (per un investimento complessivo di 10 milioni di euro) che sorgerà in via Madonna di Loreto, su un’area di circa 28mila metri quadri".

Il progetto è interamente finanziato. Oltre al sindaco Andrea Gentili, alla firma erano presenti anche l’ingegner Roberto Defelici per il Comune, insieme all’ingegner Omero Bassotti e all’architetto Sergio Pasquinelli per il Consorzio. La nuova scuola primaria presenterà spazi esterni adeguati alla sosta dei veicoli tradizionali, favorirà l’utilizzo della mobilità dolce e del rinnovabile rendendo l’area sicura ed accessibile. Per quanto riguarda gli spazi interni, si punterà all’innovazione per aule, spazi di gruppo e laboratori.