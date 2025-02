Nuova sede in viale Carradori per l’Unione ciechi e ipovedenti

"La nuova sede è più ampia e accessibile, le famiglie saranno seguite di più e in maniera più efficace. La giornata di oggi (ieri, ndr) per noi è la realizzazione di un sogno". È stato inaugurato in viale Carradori a Macerata un nuovo spazio dell’Uici, l’unione italiana ciechi e ipovedenti. All’inaugurazione, partecipatissima, hanno preso parte tra gli altri la vicesindaca Francesca D’Alessandro, la consigliera regionale Anna Menghi e moltissimi associati. In una sala stracolma, la presidente Bruna Giampieri ha parlato dei tratti distintivi dell’associazione, raccontando che lo spazio fungerà da base per "seguire al meglio le persone, con insegnanti, uffici lavoro, oculisti, psicologi. Attorno all’associazione provinciale gravitano 300 ciechi o ipovedenti gravi, ma in provincia queste problematiche riguardano più di 700 persone". La data dell’inaugurazione è stata scelta per la concomitanza con la giornata mondiale del braille, la lingua, codificata 200 anni fa, che permette a chi non vede di leggere e scrivere, con il tatto, caratteri messi in rilievo. "Una stanza sarà dedicata alla psicomotricità; un sentito grazie – evidenzia Giampieri –, va alla Nuova Simonelli, che ci ha aiutato ad arredarla". Dopo la benedizione del vescovo Nazzareno Marconi e i saluti istituzionali, hanno preso la parola la psicologa Manuela Storani e, in rappresentanza del Comune di Recanati, Emanuela Pergolesi, che ha sottolineato come "questa associazione, lavorando in rete con gli esperti, è un punto di riferimento per le famiglie". Dopo un messaggio del presidente dell’associazione nazionale Mario Barbuto, Giampieri ha espresso vivi ringraziamenti a Maria Teresa Bratti, che ha permesso all’associazione di acquisire lo stabile. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oltre che, il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 17.

Lorenzo Fava