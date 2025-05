Nuova sede per Avis e Aido

Inaugurata ieri la sede dell’Avis e dell’Aido "David Carelli" a Montecassiano. I nuovi spazi, concessi dal Comune e situati in vicolo delle Scuole, nel centro del paese, accoglieranno le attività dell’associazione in un ambiente più accessibile e funzionale. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente della sezione comunale Avis Francesco Ricciardi, Angela Maria Renzi del direttivo provinciale Avis, insieme con il direttivo locale, volontari e donatori. "L’inaugurazione della nuova sede Avis – ha commentato il sindaco Leonardo Catena – rappresenta un gesto concreto di vicinanza e riconoscimento verso un’associazione che, con impegno e continuità, contribuisce in modo fondamentale al benessere della nostra comunità. Donare il sangue significa salvare vite: è un atto semplice, ma di altissimo valore civico. Ringrazio di cuore tutti i volontari e i donatori per il loro esempio e invito i cittadini, soprattutto i più giovani, ad avvicinarsi a questa importante realtà".