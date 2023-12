Nuova sede per i vigili del fuoco: "Lo Stato ha deciso di restare qui"

Con un finanziamento di tre milioni di euro, Apiro avrà una nuova sede per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari. La struttura nascerà al posto dell’impianto sportivo, e i lavori potrebbero iniziare già in estate. A presentare il progetto, ieri in prefettura, sono stati il prefetto Isabella Fusiello, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il sindaco di Apiro Ubaldo Scuppa e il comandante provinciale del vigili del fuoco Mauro Caprarelli. "Con la ricostruzione delle caserme – ha premesso il senatore Castelli – lo Stato conferma la sua presenza nel cratere. Questo progetto però è particolarmente importante, perché finanziato con i fondi messi a disposizione dalla Camera dei deputati, assegnati alla struttura commissariale e, d’accordo con il presidente della Regione Acquaroli, destinati al distaccamento di Apiro. I vigili del fuoco volontari in quella zona sono estremamente importanti: siamo nell’entroterra, ci sono molti boschi e caratteristiche orografiche particolari. Con questo stanziamento, non si tratta più di restaurare quanto danneggiato dal sisma, ma entriamo nell’ottica della riparazione, per creare tutto quanto necessario perché le comunità possano tornare e restare. Lo Stato ha deciso di restare in queste zone e lo dimostra così". "Si tratta di una zona particolarmente critica" ha condiviso il prefetto Fusiello, che ha approfittato anche per caldeggiare una soluzione per il centro storico di Camerino, visitato nei giorni scorsi. "Le Marche sono un territorio critico, sensibile alle intemperie atmosferiche ma anche al terremoto". "Il distaccamento di Apiro – ha spiegato l’ingegnere Caprarelli, comandante provinciale dei vigili del fuoco – esiste dal 2006. I volontari vengono chiamati in caso di emergenza per formare le squadre. Questa tipologia di distaccamento è molto diffusa al nord, fino all’Appennino tosco-emiliano, perché dà il vantaggio di garantire un presidio non fisso, che sarebbe superfluo, ma in grado di dare una risposta in tempi veloci quando serve. Nelle Marche, quello di Apiro è il solo distaccamento di volontari. Il personale è formato e altri saranno formati se ci saranno carenze, anche perché alcuni nel frattempo hanno vinto il concorso. Al momento ci sono 43 unità iscritte e 26 attive. Fino a oggi siamo stati nell’autorimessa comunale, un prefabbricato danneggiato dal sisma. Con il sindaco prima si era pensato a una ristrutturazione, ma poi abbiamo valutato la possibilità di una nuova sede, da usare anche per il Coc comunale. Ora il commissario Castelli ha risolto il problema del finanziamento, assegnando con l’ordinanza 137 tre milioni di euro". "Ho fatto una marcatura stretta, alla Gentile, sul commissario – ha ironizzato il sindaco Scuppa –. Già da assessore regionale Castelli si era sbilanciato su questo progetto, utile per i Comuni del Maceratese, arrivando fino a San Severino, ma anche della provincia di Ancona. L’anno scorso il distaccamento si è occupato di 240 interventi". Il progettista, l’ingegnere Giorgio Canella, ha illustrato i dettagli tecnici della struttura all’avanguardia, che sorgerà su un’area comunale sullo snodo delle principali vie di comunicazione. Si comincerà dal bando europeo, per affidare entro l’estate i lavori che si dovrebbero concludere in due anni.