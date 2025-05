Nuova sede per le superiori: bando di gara per la progettazione

Rompe il prolungato silenzio sul nuovo polo scolastico di Cingoli la Provincia di Macerata, con la pubblicazione del bando di gara per il completamento della fase progettuale, per poter poi procedere con la realizzazione mediante una nuova gara di affidamento dei lavori.

Competente la Provincia per la progettazione, al Comune di Cingoli spettava la disponibilità dell’area su cui situare il complesso in cui avranno sede l’alberghiero Varnelli e il liceo linguistico e delle scienze umane Leopardi. Lo spazio, sottostante al viale Regina Margherita adiacente al centro, è stato reso disponibile dal Comune che lo ha acquistato per 250mila euro. Per la realizzazione del complesso serviranno oltre 30 milioni di euro, messi a disposizione dalla struttura commissariale sisma.

Il progetto dovrà prevedere tutte le dotazioni necessarie al Piano triennale dell’offerta formativa di ciascuna scuola, compreso lo svolgimento dell’educazione motoria. La nuova sede dovrà ospitare un numero di studenti pari a quello degli iscritti al momento del sisma del 2016, con identiche classi e a parità di indirizzi, specializzazioni e corsi.

"L’opera molto complessa – ha rilevato il presidente della Provincia Sandro Parcaroli – ha richiesto l’impegno della Provincia e del suo ufficio tecnico, dell’Usr, del commissario Guido Castelli e del Comune di Cingoli. Per l’area è stata necessaria una variante urbanistica che ha avuto il riscontro positivo della Conferenza dei servizi a livello del Comune, della Soprintendenza, dell’Usr e degli altri enti coinvolti".

"Uno dei principali obiettivi del nostro lavoro – ha precisato il commissario alla ricostruzione Castelli – è garantire scuole efficienti e sicure. Nella provincia di Macerata siamo intervenuti con 103 progetti sulle scuole, per una cifra vicina ai 400 milioni di euro".

"Siamo soddisfatti per la pubblicazione del bando di gara – ha sottolineato il sindaco Michele Vittori –, una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio".

