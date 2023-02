Nuova seggiovia da 2 milioni, il Tar riavvia l’iter

di Paola Pagnanelli

Restaancora in sospeso il progetto per la nuova seggiovia quadriposto a Pintura, in attesa di chiarire se l’operazione sia consentita o meno in base alle norme di protezione del Parco dei Sibillini. Proprio l’ente Parco aveva stoppato il progetto, ma il Comune si è rivolto al Tar e ora l’iter dovrà andare avanti. Nel 2019, il Comune partecipa a un bando della Regione ottenendo due milioni di euro per una nuova seggiovia quadriposto. L’ente è poi inserito nell’ordinanza 9 del commissario per la ricostruzione, a dicembre 2021, per gli interventi del piano complementare dei territori colpiti dal sisma, e l’attuazione degli investimenti del Fondo complementare al Pnrr. L’amministrazione dunque avvia l’iter per la progettazione, l’approvazione e la realizzazione della seggiovia; l’intervento è nel demanio sciabile, parzialmente inserito nella Rete Natura 2000, nella zona di protezione speciale "Dalla gola del Fiastrone al monte Vettore" e nella zona speciale di conservazione "Monte Castel Manardo-Tre Santi". La Provincia promuove la conferenza dei servizi per la valutazione di impatto ambientale; partecipano il Comune di Bolognola, la Regione, la soprintendenza, il Parco dei Sibillini, l’Arpam. Ma in istruttoria, l’ente Parco dà parere negativo, perché l’impianto "non è in sostituzione di altro esistente": l’intervento non è ammesso dalla legge. Il Comune allora ridefinisce il progetto, proponendo di smantellare quello a fune di "Pintura 2" e sostituirlo con la nuova seggiovia. Ma il Parco non concede il nulla osta. Su richiesta del Comune di Bolognola, la conferenza di servizi e il procedimento di Via sono congelati dalla Provincia, in attesa della decisione del Tar. Ai giudici amministrativi, il Comune indica una serie di vizi procedimentali, precisando perché la nuova seggiovia era in sostituzione di Pintura 2, e sottolineando che il nuovo impianto sarebbe più fruibile e avrebbe minore impatto ambientale: quello di Pintura 2, seppur più corto, sottrarrebbe molto più habitat boschivo. Il Parco non si è costituito in giudizio, come fatto invece dal ministero della cultura e dalla soprintendenza, che hanno controbattuto al Comune. Il Tar però ha accolto il ricorso sotto un profilo. "Il Parco ha ritenuto di non dover procedere con la valutazione di incidenza ambientale (fase 2) per la mancanza, nel progetto, dei requisiti minimi per superare lo screening ai fini della Vinca". Questo perché a giugno il ministero della transizione ecologica, con un suo parere aveva sottolineato le differenze tra Pintura 2 e la nuova seggiovia, e aveva spiegato che, per decidere se si trattasse di una sostituzione di un impianto esistente, si doveva aver riguardo all’impatto del progetto sulla zona di protezione speciale. Il Tar chiarisce che il ministero non aveva detto che la seggiovia non era in sostituzione della funivia; aveva detto che ci voleva una "valutazione dell’impatto complessivo sulla zona protetta", e per farla, conclude il Tar, serve la Vinca. A questo punto, il Parco dovrà procedere con la valutazione, poi potrà dare il suo parere, e infine la Provincia potrà concludere la Via tenendo conto di tutti i pareri acquisiti.