Nuova segnaletica nelle aree Sae per indicare i civici

Arrivano i cartelli con i numeri civici tra le casette di Valfornace. Nelle aree Sae del Comune, dove sono ospitate decine di famiglie terremotate, sono stati installati i cartelli stradali con le indicazioni dei numeri civici per aiutare ad individuare meglio gli assegnatari da parte di chi fornisce servizi anche di vitale importanza, come nel caso delle ambulanze per le richieste di soccorso. "I cartelli saranno utilissimi pure per chi dovrà recapitare la corrispondenza o consegnare pacchi a chi si trova ad alloggiare nelle strutture abitative emergenziali", spiegano dal Comune. La nuova segnaletica, decisa dall’amministrazione locale – guidata dal sindaco Massimo Citracca – è stata già posizionata nel capoluogo ma anche nelle frazioni. Una piccola ma importante novità che sarà utile per gli abitanti delle Sae. Il Comune di Valfornace, istituito il primo gennaio 2017 dalla fusione dei Comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana, è stato fortemente colpito dal sisma.