Nuova stagione della Form al Lauro Rossi

Si aprirà martedì, al teatro Lauro Rossi, con la Quinta Sinfonia di Beethoven, la nuova stagione sinfonica della Form dal titolo "Geografie musicali". "Una stagione sinfonica di ottimo livello quella che verrà proposta alla città durante questo anno e che ci accompagnerà fino alla primavera insieme a musica di qualità eseguita dai maestri della Filarmonica regionale che poi ritroveremo durante il Macerata Opera Festival – interviene l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta –. Un calendario ricco con la possibilità di abbonamenti e sconti per giovani studenti, famiglie e insegnanti". In cartellone figurano per la prima volta i prestigiosi pianisti Andrea Lucchesini, Boris Petrušanskij, e la violoncellista Erica Piccotti, "Young Artist of the Year" 2020 agli International Classical Music Awards. Ritorna sul palco il pianista Gianluca Luisi. Dopo il concerto di apertura si prosegue con tre appuntamenti all’insegna del pianoforte: il 26 gennaio con Mosca-San Pietroburgo, il 2 febbraio con Klavierabend: nel cuore dell’Europa e il 20 febbraio con Venti dell’Est. In mezzo a questo terzetto, il family concert Il giro del mondo in un concerto, in programma il 10 febbraio. Il 27 marzo si va in Austria con la Pasqua Viennese per chiudere il 9 aprile con Viaggio sul Reno. La stagione sinfonica Form è realizzata in collaborazione con il Comune di Macerata. Sono aperti gli abbonamenti alla stagione. Prezzo speciale per le scuole e gli studenti. Info biglietteria: 0733/230735, boxoffice@sferisterio.it. Info allo 071.206168 o su info@filarmonicamarchigiana.com.