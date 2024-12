Nuova stagione sinfonica al teatro Lauro Rossi: sette concerti con la Form

Arriva una nuova stagione sinfonica al teatro Lauro Rossi, sei concerti più uno fuori abbonamento a cura della Form - Orchestra filarmonica marchigiana e del Comune. Il cartellone 2025, dal titolo "Musicattraverso", vedrà la partecipazione di artisti nazionali e internazionali pronti ad allietare il pubblico in un viaggio musicale da Verdi a Mozart.

Si parte con il concerto per il nuovo anno, il 2 gennaio alle 21: ospite il soprano Hanying Tso-Petanaj diretto da Stefano Romani; al centro le musiche di Johann Strauss jr (nel bicentenario della nascita), Verdi, Puccini e Rossini.

Il 19 gennaio alle 17, "Lonquich: Schumann-Mendelssohn" con pianoforte solista e direttore Alexander Lonquich; il 1° marzo alle 21, le musiche di "Brahms-Mozart" con la violinista Yume Zamponi (vincitrice del premio concorso Postacchini 2024) diretta da Maurizio Colasanti.

Si continua il 16 marzo alle 17 con "Brahms e Boccadoro": al clarinetto Fabrizio Meloni (clarinetto solista al teatro alla Scala), direttore Carlo Boccadoro; il 28 marzo alle 21 "Bosso-Beethoven - Omaggio ad Ezio Bosso" con il violoncello solista e direttore Luigi Piovano.

In collaborazione con l’associazione musicale Appassionata, il 10 aprile alle 21, "Mozart “Requiem“" con i solisti dell’Accademia di Arte lirica di Osimo e il Coro giovanile delle Marche, direttore Luigi Piovano.

A chiusura di cartellone, e fuori abbonamento, il family concert "Natura in musica", il 15 febbraio alle 17: in concerto le musiche di Beethoven, Vivaldi e Debussy, con direttore Jacopo Rivani, nell’appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

"Questa splendida rassegna trova posto a Macerata ormai da 25 anni – afferma l’assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta –. Il mio input, appena arrivata quattro anni fa, fu quello di aprirsi anche al mondo dell’infanzia e collaborare con le scuole: da qui l’appuntamento del family concert al prezzo accessibile di 5 euro. È essenziale intercettare sempre di più anche i giovani".

Francesco Di Rosa, direttore artistico della rassegna e primo oboe dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, continua: "La storia della Form è caratterizzata dalla qualità, qualità che quest’anno la porta in giro per l’Italia con concerti a Pordenone, Milano, Foligno e Teramo. Un programma che dimostra come la musica classica possa essere appassionante e coinvolgente anche per chi l’ascolta in teatro per la prima volta".

Abbonamento ordinario per 5 concerti 65 euro, ridotto 50, abbonamento scuole 18 euro. Info: 071.206168, info@filarmonicamarchigiana.com o www.filarmonicamarchigiana.com.