Nuova strada in via Panfilo: "Non serve altro cemento. Meglio sistemare l’area verde e realizzare un centro di ritrovo"

Una posizione netta quella di Alberto Cicarè, consigliere comunale del gruppo "Strada comune", in merito al progetto di edificazione nella zona verde ad oggi abbandonata tra via Panfilo e via Due Fonti. La proposta prevede, infatti, la costruzione di una strada che faciliti la viabilità, idea non condivisa dal consigliere e da alcuni dei residenti del quartiere. "Una ventina di anni fa il Comune ha acquisito i diritti di proprietà sull’area – racconta Cicarè – ma non è mai intervenuto, lasciandola incolta e senza identità. A dicembre 2020 abbiamo presentato, come gruppo consiliare, un’interpellanza per chiedere che il territorio fosse riqualificato al servizio del quartiere: la nostra richiesta non è stata considerata finché, nel luglio scorso, ne è arrivata una dell’amministrazione che proponeva la trasformazione da verde in residenziale. Secondo il progetto verrebbe innalzata una palazzina di circa nove metri con parcheggi; la strada conseguente è prevista dal piano regolatore, ma bisogna chiedersi quanto sia effettivamente necessaria. Inoltre, in questo quartiere i bambini giocano ancora per strada, costruirci significherebbe tramutarlo in zona di attraversamento e accumulare traffico e pericoli". Anche alcuni tra i residenti avanzano dubbi sulla costruzione della strada dato soprattutto l’esiguo spazio a disposizione. "Permettere questa cementizzazione significherebbe snaturare un ulteriore punto della città, dopo aver già visto buttare giù dei pini centenari per altre costruzioni recenti". "Bisogna tenere in considerazione la situazione ambientale" è la considerazione di altre voci reclamanti un evidente cambio di rotta. Ecco allora la controproposta: riportare alla vita la zona verde attraverso lavori di riqualificazione, arrivando alla creazione di un vero e proprio centro di ritrovo. "Considerata la vicinanza alla scuola, potrebbe essere una buona opportunità per collegare il servizio all’area verde, permettendo di sfruttarlo in ambito scolastico e formativo – spiega Cicarè –. L’area è grande e alberata, con un po’ di fantasia si arriverebbe a strutturare un progetto a misura di alunno". Duecentocinquanta le firme già raccolte nella petizione a favore dell’area verde, dimostranti l’interesse dei residenti per il suo mantenimento e miglioramento. "La raccolta firme è in continua crescita – conclude il consigliere -, è bene che i cittadini abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione e che si schierino in prima linea per le questioni che li riguardano. La variante deve tornare in consiglio e noi siamo pronti con la controproposta, starà poi all’amministrazione decidere da che parte stare".