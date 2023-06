Nuova strada per la Val Potenza "Pronti ad ascoltare il comitato, ma i lavori non sono rinviabili"

di Franco Veroli

"Purtroppo per un impegno di natura politica non ho potuto partecipare all’incontro. Ma già lunedì chiederò alla mia segreteria di contattare i rappresentanti del Comitato per avere un confronto. Ogni contributo che arriva dal territorio è sempre benvenuto". Il giorno dopo la partecipata assemblea promossa dal Comitato spontaneo che contesta la realizzazione della nuova strada che da Villa Potenza a Porto Recanati dovrebbe collegare Macerata al mare, Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, fa il punto. "Partiamo da un fatto: l’ammodernamento della viabilità nella vallata del Potenza è una necessità non più rinviabile. E questo noi intendiamo fare, riducendo al minimo l’impatto delle opere, del consumo di suolo e salvaguardando le attività agricole". Obiettivo difficile da raggiungere se, secondo il comitato, si pensa alla realizzazione di una arteria completamente nuova a quattro corsie che, tra l’altro, si giustifica meno di qualche tempo fa visto che il traffico è in diminuzione. "Siamo in una fase di studio, con ministero delle Infrastrutture, Anas e Autostrade, per capire quale sia l’ipotesi più praticabile, che tenga insieme la realizzazione della strada e la messa in sicurezza del fiume Potenza che gli scorre accanto", spiega Buldorini. "Non è detto che la strada debba essere ex novo per l’intero tracciato. Laddove possibile si potrà adeguare l’esistente, ma dove risultasse impossibile serviranno opere nuove. Una volta che la fase di studio sarà conclusa si ragionerà sulle ipotesi emerse. E lo farà un tavolo tecnico a cui potranno dare il loro contributo gratuito anche eventuali esperti indicati dal territorio, ovviamente senza confusione dei ruoli, visto che gli interventi competono alla Provincia. La scorsa settimana eravamo al ministero, che ci ha assicurato pieno sostegno. E ci stiamo muovendo avendo a fianco le associazioni di categoria e gli enti locali, tutti interessati a risolvere la questione una volta per tutte".