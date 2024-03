Nuova struttura polifunzionale: trasferite ulteriori risorse, i lavori potranno essere completati

Una struttura polifunzionale per Ripe San Ginesio. Sarà sismicamente sicura e priva di barriere architettoniche e potrà accogliere, oltre all’archivio storico, anche attività di diverso tipo. Il commissario straordinario, Guido Castelli, ha trasferito risorse per 600mila euro a saldo all’Ufficio speciale per la ricostruzione. L’importo complessivo dell’intervento è di 1,815 milioni di euro, di cui 1,215 milioni che erano già stati trasferiti in passato. Nei 300 metri quadrati del piano seminterrato, raggiungibile anche da mezzi di trasporto, troveranno posto l’archivio storico e il deposito degli atti comunali. Il piano terra, invece, ospiterà uno spazio unico completamente aperto, da utilizzare a seconda delle diverse esigenze. Una volta ultimata la realizzazione della struttura, all’esterno verranno creati percorsi carrabili, pedonali, aree di parcheggio e spazi verdi. "Nel ricostruire il nostro patrimonio edilizio - afferma Castelli - abbiamo il dovere di rifunzionalizzare edifici e spazi per adattarle alle esigenze del presente e del prossimo futuro, nel rispetto in primis del principio di sicurezza. È quanto avviene relativamente a questo apprezzabile intervento a Ripe San Ginesio che, mi auguro, al più presto potrà essere adibito alle funzioni per le quali è stato progettato. Una struttura che, nel solco del connubio tra ricostruzione e riparazione, oltre ad ospitare servizi per le istituzioni, accoglierà anche la comunità e realtà associative". La struttura è in fase di costruzione in via della Resistenza e sostituirà la vecchia struttura polivalente che è stata danneggiata dal terremoto del 2016.

Gaia Gennaretti