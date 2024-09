Nuova struttura sportiva intitolata a Tanoni

Sarà intitolata a Giovanni Tanoni la nuova struttura sportiva polifunzionale di prossima realizzazione nel quartiere di Castelnuovo a Recanati: è quanto ha deciso all’unanimità la Commissione Cultura comunale approvando l’emendamento proposto dal consigliere Romano Frenquelli (nella foto) (Lista "In Comune) alla mozione presentata nei giorni scorsi dal PD. "Sono orgoglioso di aver portato avanti questa iniziativa, un tributo doveroso a una figura che ha significato tanto per la nostra comunità, commenta Frenquelli. L’intitolazione del nuovo centro sportivo a Giovanni Tanoni vuole essere un simbolo del suo impegno e dei valori che ha trasmesso alle nuove generazioni attraverso lo sport. Spero che questo centro possa ispirare i giovani come Tanoni ha fatto per molti di noi".

Soddisfazione per la scelta è stata espressa anche dalla coalizione "Fare Futuro Insieme": "La nostra proposta è stata condivisa pienamente da tutta la Commissione che ha anche proposto, tramite un emendamento, di intitolare proprio a Tanoni la futura struttura sportiva polifunzionale che sta per nascere in città. Affronteremo quindi con molta fiducia il prossimo Consiglio comunale con la forte speranza che la mozione sarà approvata a larghissima maggioranza, visto anche l’impegno del consigliere Frenquelli che ha fatto da ponte con tutto il centrodestra per trovare la necessaria convergenza". L’appuntamento, quindi, è per venerdì, giorno in cui è stato convocato il Consiglio comunale.