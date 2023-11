Nuova ventilazione. Tre mesi di lavori al Pronto soccorso

"Lavori di adeguamento in quattro locali del Pronto soccorso, sono stati organizzati percorsi e spazi per garantire l’attività di emergenza". A darne notizia è la Direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, che sottolinea come gli interventi, in quest’ala saranno volti "alla riqualificazione dell’impianto di ventilazione, in modo da renderlo idoneo all’isolamento di malattie infettive e diffusive". "I lavori – si legge nella nota – vengono realizzati in attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge n. 3420 e dalla Regione Marche nel Piano di Potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid 19". Quanto alle tempistiche per i lavori, lo stesso comunicato dell’Azienda ospedaliera specifica che la "durata tecnica prevista è di novanta giorni".